«Коалиция желающих» согласовала новый план поддержки Украины
- 24.10.2025, 21:30
До конца года.
На заседании «коалиции желающих», которое состоялось в пятницу, 24 октября, в Лондоне, участники согласовали новый план поддержки Украины, содержащий пять ключевых направлений для энергетической и военной помощи, сообщает «Суспільне».
Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, отметив, что коалиция готова усилить давление на российского диктатора Владимира Путина как на поле боя, так и на его военную экономику, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.
Он также добавил, что союзники разработали конкретный план действий до конца года.
В частности, план предусматривает:
российские нефть и газ должны быть сняты с глобальных рынков,
разблокирование замороженных российских активов в пользу Украины,
усиление противовоздушной обороны Украины,
усиление давления на Владимира Путина,
продолжение работы над гарантиями безопасности для Украины.
«Мы объявляем сейчас также увеличение программы в Британии для того, чтобы предоставить Украине 5 000 новых ракет многоцелевого назначения. Это предоставляет также рабочие места в Белфасте и в других городах страны. И это укрепляет ПВО Украины на зиму», — сказал Стармер.