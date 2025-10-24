закрыть
24 октября 2025, пятница, 22:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко вошла в топ-30 самых востребованных спортсменов 2025 года

  • 24.10.2025, 21:37
Соболенко вошла в топ-30 самых востребованных спортсменов 2025 года

Кто в лидерах?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заняла 27-е место в списке 50 самых востребованных спортсменов 2025 года по версии SportsPro. Рейтинг составлен на основе трех факторов: силы личного бренда, экономического потенциала и рыночного охвата.

В этом сезоне белорусская теннисистка выиграла один из четырех турниров Большого шлема US Open, «тысячники» в Майами и Мадриде, а также «пятисотник» в Брисбене. Весь сезон Соболенко провела в статусе первой ракетки мира. В ноябре белоруска выступит в итоговом турнире WTA, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Независимо от результатов, она завершит год на первом месте мирового рейтинга.

Ежегодный рейтинг SportsPro публикуется уже 16 лет, и в этом году в него вошли представители 12 видов спорта и 17 национальностей. Лидером этого года стал семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

В пятерку самых востребованных спортсменов также вошли гимнастка Симона Байлс, регбистка Илона Майер, баскетболист Стефен Карри и футболист Криштиану Роналду.

Среди теннисистов самой востребованной стала Кори Гауфф, заняв 10-е место. В рейтинг также вошли Новак Джокович (15-е место), Карлос Алькарас (18-е), Янник Синнер (21-е) и Ига Свентек (40-е).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина