Соболенко вошла в топ-30 самых востребованных спортсменов 2025 года 24.10.2025, 21:37

Кто в лидерах?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заняла 27-е место в списке 50 самых востребованных спортсменов 2025 года по версии SportsPro. Рейтинг составлен на основе трех факторов: силы личного бренда, экономического потенциала и рыночного охвата.

В этом сезоне белорусская теннисистка выиграла один из четырех турниров Большого шлема US Open, «тысячники» в Майами и Мадриде, а также «пятисотник» в Брисбене. Весь сезон Соболенко провела в статусе первой ракетки мира. В ноябре белоруска выступит в итоговом турнире WTA, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Независимо от результатов, она завершит год на первом месте мирового рейтинга.

Ежегодный рейтинг SportsPro публикуется уже 16 лет, и в этом году в него вошли представители 12 видов спорта и 17 национальностей. Лидером этого года стал семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

В пятерку самых востребованных спортсменов также вошли гимнастка Симона Байлс, регбистка Илона Майер, баскетболист Стефен Карри и футболист Криштиану Роналду.

Среди теннисистов самой востребованной стала Кори Гауфф, заняв 10-е место. В рейтинг также вошли Новак Джокович (15-е место), Карлос Алькарас (18-е), Янник Синнер (21-е) и Ига Свентек (40-е).

