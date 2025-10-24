закрыть
Белорусы стали меньше пить пива и больше — водки

1
  • 24.10.2025, 21:55
Белорусы стали меньше пить пива и больше — водки

Новые данные.

Национальный статистический комитет опубликовал информацию о продажах алкоголя в нашей стране за январь – сентябрь 2025 года.

По данным Белстата, в январе – сентябре 2024 года организациями торговли Беларуси было реализовано 31 999,5 тыс. декалитров (дал) пива, а в январе – сентябре 2025 года – 30 618,5 тыс. дал.

Таким образом, продажи пенного напитка сократились на 4,3%.

Кроме того, отрицательную динамику продаж показали виноградные и плодовые вина (-2,8% и -11,1% соответственно). Аналогичная ситуация наблюдается в реализации водки (-0,5%) и слабоалкогольных напитков (-2,5%).

В январе – сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сильнее всего в нашей стране увеличилась реализация коньяка, коньячных напитков и бренди – плюс 11,4%.

Прирост продаж также показали:

алкогольные напитки прочие (+3,5%);

ликеры и ликеро-водочные изделия (+5,8%);

вина игристые, включая шампанское (+1,2%).

