Белорусы стали меньше пить пива и больше — водки

Белорусы стали меньше пить пива и больше — водки1
- 24.10.2025, 21:55
Новые данные.
Национальный статистический комитет опубликовал информацию о продажах алкоголя в нашей стране за январь – сентябрь 2025 года.
По данным Белстата, в январе – сентябре 2024 года организациями торговли Беларуси было реализовано 31 999,5 тыс. декалитров (дал) пива, а в январе – сентябре 2025 года – 30 618,5 тыс. дал.
Таким образом, продажи пенного напитка сократились на 4,3%.
Кроме того, отрицательную динамику продаж показали виноградные и плодовые вина (-2,8% и -11,1% соответственно). Аналогичная ситуация наблюдается в реализации водки (-0,5%) и слабоалкогольных напитков (-2,5%).
В январе – сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сильнее всего в нашей стране увеличилась реализация коньяка, коньячных напитков и бренди – плюс 11,4%.
Прирост продаж также показали:
алкогольные напитки прочие (+3,5%);
ликеры и ликеро-водочные изделия (+5,8%);
вина игристые, включая шампанское (+1,2%).