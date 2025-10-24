Москва деньгам не верит Виталий Шапран

24.10.2025, 22:04

1,704

Как Россия тонет в собственных долгах.

На прошлой неделе Москва порадовала своим дефицитным бюджетом население РФ, да и весь мир тоже. На 2026 год власти столицы РФ запланировали дефицит в сумме 448 млрд рублей.

Да, друзья, самый богатый регион РФ живет в дефиците, который, конечно же, является продуктом коррупции. Примерно 50% расходов бюджета российской столицы – это социальные расходы. Интересно, что в довоенном 2021 году россияне съедали на 110 млрд рублей больше, чем зарабатывали.

Рост дефицита обусловлен также выплатами так называемым участникам войны в Украине. Но мэр Москвы Собянин держится очень бодро и собирается занять через облигации на «нужды города» 200 млрд рублей. Только если бы не было войны в Украине, то и нужды города были бы скромнее.

Собянин очень хорошо помнит судьбу Лужкова, поэтому занимает средства на войну у кого скажут и под сколько скажут. Рабский мэр столицы рабов. А вот другие регионы – более бедные и менее послушные. Две недели назад в Татарстане сильно снизили выплаты контрактникам, а на прошлой неделе то же самое сделали в Санкт-Петербурге.

На конец сентября бюджеты регионов выполнены с совокупным дефицитом в 724,8 млрд руб. Годом ранее на эту же дату фиксировался профицит бюджета в объеме 472,1 млрд руб. Промежуточный дефицит имеют 68 регионов, а годом ранее их было 45. Их совокупные расходы увеличились на 15% (2,1 трлн руб.), а доходы «российских» регионов увеличились лишь на 6% (0,9 трлн руб.) и составили 15,3 трлн руб. Объем поступлений от налога с физических лиц вырос на 13% (+540,5 млрд руб.), а от налога на прибыль, наоборот, сократился на 5% (-184,1 млрд руб.).

Если переводить с бухгалтерского на украинский язык, то «российские» регионы съели за почти 9 месяцев 2025 года 1,2 трлн рублей, и в этом дефиците скорее всего нет сумм скрытого финансирования через остатки средств бюджетных учреждений от прошлых лет, которые недавно разоблачил российский Минфин.

Весь этот треш в местных финансах приводит к явному ослаблению системы мобилизации контрактников в РФ. Да и регионы начинают косо смотреть на федеральный центр, который мог бы прекратить этот треш путем завершения войны.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

