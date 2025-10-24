закрыть
США ударили по судну наркокартеля

  • 24.10.2025, 22:43
Видеофакт.

Министр войны США Пит Хегсет рассказал об уничтожении американскими военными очередного судна, которое, как утверждается, использовалось наркоторговцами в Карибском бассейне. Погибли шесть человек, передает Bloomberg.

В частности, Хегсет заявил, что разведка США обнаружила лодку, связанную с «Трен де Арагуа», которую президент Дональд Трамп признал иностранной террористической организацией. Он сравнил наркокартели с «Аль-Каидой», заявив, что к ним будут применять такие же меры, как к террористам.

С начала сентября США атаковали несколько лодок в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

