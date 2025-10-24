США ударили по судну наркокартеля
- 24.10.2025, 22:43
Видеофакт.
Министр войны США Пит Хегсет рассказал об уничтожении американскими военными очередного судна, которое, как утверждается, использовалось наркоторговцами в Карибском бассейне. Погибли шесть человек, передает Bloomberg.
В частности, Хегсет заявил, что разведка США обнаружила лодку, связанную с «Трен де Арагуа», которую президент Дональд Трамп признал иностранной террористической организацией. Он сравнил наркокартели с «Аль-Каидой», заявив, что к ним будут применять такие же меры, как к террористам.
С начала сентября США атаковали несколько лодок в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.
Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.
The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4
