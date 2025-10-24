США ввели санкции против президента Колумбии, его семьи и советника 24.10.2025, 23:34

В рамках борьбы с наркоторговлей.

Министерство финансов США внесло в санкционный список президента Колумбии Густаво Петро, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против президента Колумбии Густаво Петро «в рамках законодательства, направленного на борьбу с наркоторговлей». Кроме того, под санкции попали несколько его ближайших сторонников — жена, сын и ближайший соратник президента.

«С тех пор как Густаво Петро пришёл к власти, производство кокаина в Колумбии выросло до самого высокого уровня за десятилетия, наводнив США и отравив американцев, — приводится заявление министра финансов США Скотта Бессента. — Президент Петро позволил наркокартелям процветать и отказался остановить их деятельность. Сегодня президент Трамп предпринимает решительные меры для защиты нашей страны и ясно даёт понять, что мы не потерпим контрабанду наркотиков на нашу территорию».

По версии Вашингтона, под прикрытием своей программы «тотального мира» он предоставил льготы наркоформированиям, что привело к рекордным показателям посевов коки и производства кокаина. 15 сентября 2025 года президент США официально признал Колумбию «страной, в которой осуществляется или транзитируется основное количество наркотиков», а также заявил, что она «явно не выполняет своих обязательств по контролю над оборотом наркотиков».

