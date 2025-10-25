Путину сообщили об обвальном падении таможенных сборов в бюджет 25.10.2025, 3:33

Новая проблема российской экономики.

Федеральная таможенная служба в этом году планирует собрать в федеральный бюджет 5,965 трлн рублей, сообщил на встрече с Путиным глава ФТС Валерий Пикалев, сообщает The Moscow Times.

«Всего на сегодня нами перечислено в бюджет РФ 4,5 трлн рублей. На импорт приходится 3 трлн 745 млрд, на экспорт — почти 400 млрд, на прочие платежи — 343 млрд рублей. Плановое задание для ФТС России на 2025 год составило 5 трлн 965,9 млрд рублей», — отчитался Пикалев.

По сравнению с прошлым годом (7,35 трлн рублей), как следует из оценок главы ФТС, таможенные сборы сократятся на 19%, или 1,4 трлн рублей, и станут самыми низкими за последние 5 лет. Так, в 2023 году ФТС принесла в казну 6,62 трлн рублей, в 2022 году — 6,2 трлн, в 2021-м — 7,156 трлн, в 2020-м, на фоне пандемии и обвала цен на нефть, — лишь 4,752 трлн рублей.

Изначально Минфин ожидал от ФТС в этом году 8 трлн рублей для бюджета. Однако фактический результат будет на 2 трлн рублей, или четверть ниже изначального плана, следует из заявлений Пикалева.

Провал таможенных сборов сулит новую головную боль российскому бюджету, который в этом году уже столкнулся с недобором ключевых налогов — как сырьевых, так и несырьевых.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com