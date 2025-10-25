Вера россиян в прекрасное будущее страны обвалилась до минимума 25.10.2025, 5:33

Война продолжается, а экономика движется к рецессии.

По мере того как война с Украиной продолжается четвертый год, надежды на мир угасают, а экономика подходит к краю рецессии, настроения в российском обществе начинают мрачнеть, пишет The Moscow Times.

Доля граждан, которые верят, что будущее принесет улучшение жизни в стране, осенью упала до минимумов с 2021 года, показал опрос ФОМ.

В настоящий момент 27% россиян полагают, что в ближайшие полгода-год жить в стране станет «лучше». Доля таких ответов рухнула на треть, или 12 процентных пунктов по сравнению с апрелем.

Доля тех, кто верит, что жизнь улучшится в ближайшие 3-5 лет, в августе падала до 36%, а начале октября составила 40%. Оба показателя — также самые низкие с начала вторжения в Украину, следует из данных ФОМ.

Война, согласно опросам ФОМ, породила в обществе всплеск оптимизма: доля заявляющих, что жить станет лучше, установила рекорды, которых социологи не фиксировали более 10 лет.

Но на четвертый год боевых действий, которые сделали Россию мировым рекордсменом по санкциям и принесли потери, невиданные со Второй мировой, вера в прекрасное будущее стала угасать. Общество вступает в фазу «серьезного разочарования», считает социолог Елена Конева.

Люди все больше озабочены своим материальным положением, по которому бьет инфляция, превышающая 40% с начала войны даже по официальным данным Росстата. Если два года назад на ухудшение личной финансовой ситуации жаловались 15%, то теперь 35%, указывает Конева. Доля тех, кто вынужден экономить на товарах базовой необходимости, превышает 50%, согласно опросам «Ромира».

2026 год принесет россиянам новое повышение налогов: до 22% увеличится ставка НДС, которая зашита во все продаваемые товары и услуги. Одновременно готовится радикальная налоговая реформа для малого бизнеса с отменой упрощенной системы налогообложения для 700 тысяч предпринимателей.

