В Беларуси накрыли нелегальный самогонный завод
- 25.10.2025, 5:55
Обнаружено около 11 000 литров браги.
Крупный незаконный алкобизнес раскрыли правоохранители. Сотрудники Вилейского РОВД обнаружили на территории частного дома в деревне Пасеки-1 целый самогонный заводик.
В ходе проверки был изъят действующий аппарат и 11 тыс. л полуфабриката (браги) для производства алкоголя.
На дворовой территории находился полноценный производственный комплекс: водонагреватель, 2 бражника, сухопарник, 2 холодильника и 11 емкостей с брагой. К моменту приезда милиции задержанные успели изготовить 110 л готового самогона.
За незаконным производством с поличным были задержаны двое неработающих местных жителей 50 и 25 лет.
Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям нарушителей.