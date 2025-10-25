закрыть
25 октября 2025, суббота, 4:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси накрыли нелегальный самогонный завод

  • 25.10.2025, 5:55
В Беларуси накрыли нелегальный самогонный завод

Обнаружено около 11 000 литров браги.

Крупный незаконный алкобизнес раскрыли правоохранители. Сотрудники Вилейского РОВД обнаружили на территории частного дома в деревне Пасеки-1 целый самогонный заводик.

В ходе проверки был изъят действующий аппарат и 11 тыс. л полуфабриката (браги) для производства алкоголя.

На дворовой территории находился полноценный производственный комплекс: водонагреватель, 2 бражника, сухопарник, 2 холодильника и 11 емкостей с брагой. К моменту приезда милиции задержанные успели изготовить 110 л готового самогона.

За незаконным производством с поличным были задержаны двое неработающих местных жителей 50 и 25 лет.

Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям нарушителей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина