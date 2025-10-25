В Беларуси накрыли нелегальный самогонный завод 25.10.2025, 5:55

Обнаружено около 11 000 литров браги.

Крупный незаконный алкобизнес раскрыли правоохранители. Сотрудники Вилейского РОВД обнаружили на территории частного дома в деревне Пасеки-1 целый самогонный заводик.

В ходе проверки был изъят действующий аппарат и 11 тыс. л полуфабриката (браги) для производства алкоголя.

На дворовой территории находился полноценный производственный комплекс: водонагреватель, 2 бражника, сухопарник, 2 холодильника и 11 емкостей с брагой. К моменту приезда милиции задержанные успели изготовить 110 л готового самогона.

За незаконным производством с поличным были задержаны двое неработающих местных жителей 50 и 25 лет.

Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям нарушителей.

