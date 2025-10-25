Впервые с 2022 года в России начались серьезные проблемы 1 25.10.2025, 8:45

Санкции и отсутствие средств дало результаты.

В РФ зафиксировали спад в военно-промышленном комплексе — отраслях, которые долгое время были локомотивом экономики, что отражается в официальной статистике РФ.

В сентябре темпы роста производства в отраслях ВПК упали до 0,4%, тогда как в августе составляли 2,4%, пишет РБК-Украина.

Например, выпуск транспорта, включая танки и БМП, сократился с роста 61,2% в августе до 6% в сентябре.

Аналитики объясняют это бюджетными ограничениями, которые вынуждают правительство сокращать расходы на оборонзаказы в последнем квартале года, что может привести к переохлаждению экономики. Возможным дополнительным ударом являются новые санкции США, которые осложнят продажи нефти в Индию.

