Впервые с 2022 года в России начались серьезные проблемы1
- 25.10.2025, 8:45
Санкции и отсутствие средств дало результаты.
В РФ зафиксировали спад в военно-промышленном комплексе — отраслях, которые долгое время были локомотивом экономики, что отражается в официальной статистике РФ.
В сентябре темпы роста производства в отраслях ВПК упали до 0,4%, тогда как в августе составляли 2,4%, пишет РБК-Украина.
Например, выпуск транспорта, включая танки и БМП, сократился с роста 61,2% в августе до 6% в сентябре.
Аналитики объясняют это бюджетными ограничениями, которые вынуждают правительство сокращать расходы на оборонзаказы в последнем квартале года, что может привести к переохлаждению экономики. Возможным дополнительным ударом являются новые санкции США, которые осложнят продажи нефти в Индию.