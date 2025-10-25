Лукашенко: Меня бьют, об меня вытирают ноги 8 25.10.2025, 8:54

8,328

Диктатор пожаловался на потерянное здоровье.

Александр Лукашенко 24 октября обрушился с критикой на руководство Витебской области. Кроме прочего, он рассказал, что работа диктатором отнимает у него здоровье. Видео рассуждений Лукашенко опубликовала его пресс-служба, в официальный текст по итогам мероприятия они не вошли.

В частности, Лукашенко пожаловался на большую диктаторскую нагрузку:

«Это позор. Это позорище — у нас в Беларуси я такую нагрузку несу как диктатор. Слушайте, что только на меня не пишут, не говорят и как не бьют, ноги вытирают, А вы тихонько за спиной сидите. Вы что, войны захотели? Не надо вам война. Вы воевать не сможете», — сказал Лукашенко.

