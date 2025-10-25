Ночной удар РФ по Киеву: появились первые кадры последствий 25.10.2025, 9:57

Количество пострадавших возросло, попадания зафиксированы в трех районах.

В ночь на 25 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Попадания зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории. В результате чего повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.

По предварительной информации 9 человек пострадали, 3 человека - госпитализированы.

На месте работают спасатели и соответствующие службы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com