Ночной удар РФ по Киеву: появились первые кадры последствий

  • 25.10.2025, 9:57
Количество пострадавших возросло, попадания зафиксированы в трех районах.

В ночь на 25 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Попадания зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории. В результате чего повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.

По предварительной информации 9 человек пострадали, 3 человека - госпитализированы.

На месте работают спасатели и соответствующие службы.

