Из белорусских магазинов пропали популярные пельмени

Из белорусских магазинов пропали популярные пельмени2
- 25.10.2025, 10:12
Что случилось?
Из магазинов пропали известные пельмени «Добровский», обратила внимание журналистов Onliner минчанка Виктория, которая раньше всегда держала в морозилке марку продукции этого бренда на «запас».
Виктория рассказала, что объехала несколько магазинов столицы, и только в одном увидела популярный продукт: «Нашли в «Соседях» несколько больших пачек, забрали все, что было. На наш субъективный взгляд, они были самые вкусные и натуральные по составу. Чем их теперь заменять — непонятно».
Пельмени «Добровский» делают в Новогрудке на предприятии «ПровитБел». В конце лета стало известно, что у частного предприятия, которое ведет деятельность с 1998 года, возникли трудности — телеканал «СТВ» в своем сюжете рассказывал о задержках зарплат и приостановке линий.
Сейчас по телефонам, указанным на сайте компании, никто не отвечает, но мы связались с управлением экономики, торговли и услуг Новогрудского райисполкома. Там сообщили, что производство все-таки работает.
— В настоящее время другой субъект хозяйствования взял в аренду имущество предприятия, и организован участок по производству таких же видов продукции. Большинство сотрудников остались работать.
«ПровитБел» был крупнейшим в стране производителем замороженных полуфабрикатов, кроме пельменей выпускали пиццу, чебуреки, вареники, тесто, куриные полуфабрикаты, драники, клецки и другую продукцию. Что будет с этим ассортиментом?
— На данный момент ведется работа по сохранению всего ассортимента. Если у субъектов получится договориться и в дальнейшем решить вопрос с имущественным комплексом, то весь или основной перечень производимой продукции планируется сохранить и производить далее.