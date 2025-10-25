Южная Корея спустила на воду свою самую передовую подводную лодку 25.10.2025, 10:16

Теперь у страны есть субмарина, способная запускать баллистические ракеты.

Южная Корея представила новую подлодку ROKS Jang Yeong-sil — самый современный и мощный корабль в истории флота страны. Это первый представитель второй серии проекта KSS-III Batch II, отличающийся увеличенным вооружением и новейшими технологиями скрытности, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Подлодка водоизмещением 3,500 тонн оснащена 10 вертикальными пусковыми установками (VLS) — против шести у предыдущей версии. Они могут нести крылатые или баллистические ракеты морского базирования Hyunmoo-IV-4 (K-SLBM) с дальностью до 800 км. Таким образом, Южная Корея вошла в число немногих стран, обладающих подлодками с возможностью пуска баллистических ракет.

Корабль также получил новую литий-ионную силовую установку, которая обеспечивает длительное подводное пребывание и высокую скорость без необходимости всплытия. Это делает лодку тише и менее уязвимой для обнаружения.

Кроме того, Batch II оборудована обновленной боевой и сонарной системами, снижающими уровень шума и повышающими эффективность обнаружения целей. Вооружение включает торпеды Tiger Shark, противокорабельные ракеты C-Star-III и морские мины.

Проект KSS-III стал ключевым элементом южнокорейской стратегии Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR) — плана ответного удара в случае агрессии КНДР. Благодаря подлодкам и SLBM Южная Корея получает возможность нанести мощный конвенциональный ответ даже после первого удара противника.

Программа также снижает зависимость Сеула от США в сфере стратегического сдерживания. В будущем Корея может использовать опыт KSS-III для создания еще более крупных, возможно — атомных подлодок.

ROKS Jang Yeong-sil пройдет испытания и поступит на вооружение ВМС Республики Корея в 2027 году.

