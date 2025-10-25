У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга

У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга6
- 25.10.2025, 10:31
- 3,762
Ее заметили во время планового МРТ.
У американской телезвезды Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга. Об этом она рассказала в тизере к новому сезону шоу The Kardashians.
Актриса отметила, что проблемы со здоровьем у нее могли возникнуть на фоне стресса, вызванного разводом с рэпером Канье Уэстом.
По ее словам, отношения вызывали у нее «небольшой стокгольмский синдром». Кроме того, Ким рассказала, что в последнее время сильно тревожилась из-за скандальных выходок своего экс-супруга.
В комментарии телеканалу CBS News глава отделения цереброваскулярной и эндоваскулярной нейрохирургии и директор программы по лечению инсульта в Институте неврологии Маркуса Брайан Снеллинг отметил, что сам по себе стресс не приводит к образованию аневризмы, но он может повышать артериальное давление, что связано с образованием и ростом аневризмы.
«Настоящие виновники — генетика, повышенное артериальное давление, курение и возрастные изменения артерий», — сказал Брайан Снеллинг CBS News.