закрыть
25 октября 2025, суббота, 12:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга

6
  • 25.10.2025, 10:31
  • 3,762
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга
Ким Кардашьян

Ее заметили во время планового МРТ.

У американской телезвезды Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга. Об этом она рассказала в тизере к новому сезону шоу The Kardashians.

Актриса отметила, что проблемы со здоровьем у нее могли возникнуть на фоне стресса, вызванного разводом с рэпером Канье Уэстом.

По ее словам, отношения вызывали у нее «небольшой стокгольмский синдром». Кроме того, Ким рассказала, что в последнее время сильно тревожилась из-за скандальных выходок своего экс-супруга.

В комментарии телеканалу CBS News глава отделения цереброваскулярной и эндоваскулярной нейрохирургии и директор программы по лечению инсульта в Институте неврологии Маркуса Брайан Снеллинг отметил, что сам по себе стресс не приводит к образованию аневризмы, но он может повышать артериальное давление, что связано с образованием и ростом аневризмы.

«Настоящие виновники — генетика, повышенное артериальное давление, курение и возрастные изменения артерий», — сказал Брайан Снеллинг CBS News.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина