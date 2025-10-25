«Люди живут по средствам, и это достойно уважения»1
Белоруска рассказала, сколько потратила на свадьбу в 2025 году.
Белоруска поделилась в Instagram видео о подготовке к свадьбе и рассказала о расходах, пользователи высказали свое восхищение.
По ее словам, она решила сэкономить на видеографе и фотографе, на декорациях и на платье.
На церемонию пригласили 30 гостей.
— Усадьба с банкетом на 30 человек — 970 долларов. Декор мы полностью сделали сами — на расходные материалы ушло 50 долларов. Роспись в ЗАГСе и пожертвование костелу — 130 долларов, кольца — 600 долларов. Современный ведущий с аппаратурой и диджеем — 440 долларов, — перечислила расходы автор видео.
Она добавила, что свадебный торт пекли сами, продукты для него и свечи обошлись в 30 долларов.
— Сладости, фрукты и напитки — 120 долларов, алкоголь — 250, — рассказала она.
Девушка отметила, что сэкономила также на своем образе.
— Мне повезло, платье пошила мама. Макияж и у кладка — тоже сами справились. На ткань и туфли ушло 130 долларов, — перечислила автор видео.
Тем временем образ жениха обошелся в 400 долларов (это костюм, рубашка, туфли и ремень). При этом жених смог сэкономить на букете для невесты и собрал его сам. За цветы отдали 20 долларов.
— Фотографа и видеоографа решили не брать, по дороге на усадьбу пару кадров сделала сестра, — поделилась невеста.
Подарки гостям и «остальные мелочи» стоили молодоженам еще 100 долларов.
— Итого, общая сумма — 3240 долларов, — подытожила автор ролика, высказав мнение, что справились они отлично при подготовке к свадьбе, и получилось «очень красиво».
Тем временем пользователи в комментариях высказали мнение, что вышло очень душевно, и это важнее, чем траты:
«Люди живут по средствам, и это достойно уважения. Просто пример для многих»
«Я работала много лет свадебным координатором, видела очень много свадеб с огромным бюджетом и могу сказать, что вы большие молодцы. 3 тыс это не маленький бюджет, кстати. Вы потратили его с умом, за что вам респект»
«Очень даже экономно. Молодцы. Ну разве что с кольцами борщанули»
«Ух ты, наконец-то, адекватный ценник увидела. У вас все замечательно получилось»
«По деньгам не могу судить, но вот то, что сделали себе тимбилдинг — это круто»
«Довольно дешево»
«Молодцы. Главное душевно и уютно. Мы на свою чуть больше потратили, тысяч пять долларов, но тоже многое сделали своими руками, и получилось гораздо круче, чем клишированное и обезличенное от чужих людей»
«Да вышло почти бесплатно, молодцы»
«Ну в принципе, как потратились, так и выглядит, но на данный момент я бы тоже не тратилась, а лучше вообще расписалась. А остальные деньги на Мальдивы какие потратила»
«Молодцы ребята, без понтов и пафоса, без кредитов и долгов сделали отличную свадьбу, все участвовали и помогали, это семья»
«Что-то для свадьбы на 30 человек дороговато, тем более многое сделали сами».
Некоторые шутили по поводу того, что у молодоженов, «как у истинных белорусов все подсчитано в долларах».