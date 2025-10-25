«Люди живут по средствам, и это достойно уважения» 1 25.10.2025, 10:33

2,532

Белоруска рассказала, сколько потратила на свадьбу в 2025 году.

Белоруска поделилась в Instagram видео о подготовке к свадьбе и рассказала о расходах, пользователи высказали свое восхищение.

По ее словам, она решила сэкономить на видеографе и фотографе, на декорациях и на платье.

На церемонию пригласили 30 гостей.

— Усадьба с банкетом на 30 человек — 970 долларов. Декор мы полностью сделали сами — на расходные материалы ушло 50 долларов. Роспись в ЗАГСе и пожертвование костелу — 130 долларов, кольца — 600 долларов. Современный ведущий с аппаратурой и диджеем — 440 долларов, — перечислила расходы автор видео.

Она добавила, что свадебный торт пекли сами, продукты для него и свечи обошлись в 30 долларов.

— Сладости, фрукты и напитки — 120 долларов, алкоголь — 250, — рассказала она.

Девушка отметила, что сэкономила также на своем образе.

— Мне повезло, платье пошила мама. Макияж и у кладка — тоже сами справились. На ткань и туфли ушло 130 долларов, — перечислила автор видео.

Тем временем образ жениха обошелся в 400 долларов (это костюм, рубашка, туфли и ремень). При этом жених смог сэкономить на букете для невесты и собрал его сам. За цветы отдали 20 долларов.

— Фотографа и видеоографа решили не брать, по дороге на усадьбу пару кадров сделала сестра, — поделилась невеста.

Подарки гостям и «остальные мелочи» стоили молодоженам еще 100 долларов.

— Итого, общая сумма — 3240 долларов, — подытожила автор ролика, высказав мнение, что справились они отлично при подготовке к свадьбе, и получилось «очень красиво».

Тем временем пользователи в комментариях высказали мнение, что вышло очень душевно, и это важнее, чем траты:

«Люди живут по средствам, и это достойно уважения. Просто пример для многих»

«Я работала много лет свадебным координатором, видела очень много свадеб с огромным бюджетом и могу сказать, что вы большие молодцы. 3 тыс это не маленький бюджет, кстати. Вы потратили его с умом, за что вам респект»

«Очень даже экономно. Молодцы. Ну разве что с кольцами борщанули»

«Ух ты, наконец-то, адекватный ценник увидела. У вас все замечательно получилось»

«По деньгам не могу судить, но вот то, что сделали себе тимбилдинг — это круто»

«Довольно дешево»

«Молодцы. Главное душевно и уютно. Мы на свою чуть больше потратили, тысяч пять долларов, но тоже многое сделали своими руками, и получилось гораздо круче, чем клишированное и обезличенное от чужих людей»

«Да вышло почти бесплатно, молодцы»

«Ну в принципе, как потратились, так и выглядит, но на данный момент я бы тоже не тратилась, а лучше вообще расписалась. А остальные деньги на Мальдивы какие потратила»

«Молодцы ребята, без понтов и пафоса, без кредитов и долгов сделали отличную свадьбу, все участвовали и помогали, это семья»

«Что-то для свадьбы на 30 человек дороговато, тем более многое сделали сами».

Некоторые шутили по поводу того, что у молодоженов, «как у истинных белорусов все подсчитано в долларах».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com