CNN: Орбан оказался в ловушке 2 25.10.2025, 10:50

6,524

Виктор Орбан

Фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии получил двойной удар.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел политический удар - после того, как администрация Дональда Трампа отменила запланированный в Будапеште саммит с участием Владимира Путина, а также объявила о новых санкциях против российских нефтяных компаний. Это первые ограничения Вашингтона против Москвы со времени возвращения Трампа в Белый дом, пишет CNN.

Еще на прошлой неделе Орбан радовался, что его страна станет местом встречи двух мировых лидеров, называя Будапешт «путем к миру». Однако теперь, вместо дипломатического триумфа, Венгрия оказалась под двойным экономическим давлением.

Санкции США и новые запреты ЕС - двойной удар по Венгрии

Санкции Трампа против российских нефтяных гигантов направлены на сокращение доходов Кремля, однако они больно ударяют и по экономике самой Венгрии. На фоне того, как большинство стран ЕС с 2022 года сократили зависимость от российских энергоносителей, Будапешт, наоборот, еще больше погрузился в нее.

Согласно данным аналитических центров CSD и CREA, сейчас 92% импорта сырой нефти Венгрии поступает из России - против 61% до начала войны. Только с начала года венгерские закупки принесли Кремлю 5,4 миллиарда евро, что эквивалентно стоимости 1800 ракет «Искандер-М».

ЕС также подтвердил планы запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) с 2027 года, что еще больше усложняет энергетическую ситуацию для Будапешта. Сам Орбан признает, что без российских энергоносителей экономику его страны могут «поставить на колени».

Орбан обещает «обойти» санкции

Несмотря на давление со стороны США и Брюсселя, Орбан в пятницу заявил, что его правительство «работает над тем, как обойти санкции», не уточнив, как именно это планирует сделать.

Эта позиция может стать серьезным вызовом для администрации Трампа. Как отмечает старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова, реакция Вашингтона на попытки Венгрии избежать санкций покажет, насколько решительно Трамп готов противостоять союзникам Путина.

«Что это будет: дружеская встреча Путина и Трампа в Венгрии или отказ от администрации Орбана, если они попытаются избежать санкций?», - сказала Рыбакова в комментарии CNN.

Политический кризис внутри страны

Ситуация ухудшается для Орбана и на внутреннем фронте. Он сталкивается с растущим оппозиционным движением, возглавляемым его бывшим соратником Петером Мадьяром, который может составить серьезную конкуренцию на выборах весной.

Орбан, который уже более десяти лет удерживает власть, надеялся, что саммит Трампа и Путина станет для него символом политического успеха и международного влияния. Вместо этого он получил отмененный саммит, новые санкции и угрозу экономического кризиса, который может подорвать его позиции накануне выборов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com