Почему люди выбирают онлайн-знакомства? 1 25.10.2025, 11:00

1,514

Психологи назвали ряд причин.

Онлайн-знакомства стали частью повседневной жизни — кто-то листает анкеты после работы ради развлечения, а кто-то тщательно ищет любовь всей жизни. Но, как показывают исследования, мотивы использования приложений для знакомств напрямую влияют на эмоциональное состояние пользователей, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Психологи выделяют 13 основных причин, почему люди обращаются к онлайн-знакомствам:

Мотивы можно условно разделить на четыре группы:

1. Романтические мотивы.

Поиск отношений: Найти «того самого» и влюбиться.

Сексуальный опыт: Ради одноразовой связи.

2.Социальные мотивы.

Социальное одобрение: Поднять самооценку, получить внимание.

Принадлежность: Присоединиться к популярной тенденции, потому что «все так делают».

Давление со стороны: Начать знакомиться онлайн, потому что это посоветовали друзья или окружающие.

Общение: Познакомиться с новыми людьми и завести друзей.

3.Мотивы саморазвития.

Флирт и социальные навыки: Улучшить навыки общения и флирта.

Сексуальная ориентация: Найти людей с похожей ориентацией.

Бывший партнер: Отвлечься и меньше думать о бывшем.

4.Мотивы развлечения и любопытства.

Путешествия: Познакомиться с людьми во время поездок.

Провести время: Убить время, когда скучно.

Отвлечение: Прокрастинация или отдых от работы и учебы.

Любопытство: Просто узнать, как работают приложения для знакомств.

Однако, как отмечают исследователи, использование приложений ради признания, случайных связей или самоутверждения может снижать уровень благополучия и усиливать тревожность, чувство одиночества и зависимость от оценок.

Интересно, что ощущение успеха в онлайн-знакомствах определяется не количеством совпадений или свиданий, а субъективным восприятием — тем, насколько пользователь чувствует себя успешным и уверенным.

Важно осознанно подходить к онлайн-знакомствам — понимать, что именно вы ищете, и радоваться маленьким достижениям, будь то приятный разговор или честно оформленный профиль.

