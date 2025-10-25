Почему люди выбирают онлайн-знакомства?1
- 1,514
Психологи назвали ряд причин.
Онлайн-знакомства стали частью повседневной жизни — кто-то листает анкеты после работы ради развлечения, а кто-то тщательно ищет любовь всей жизни. Но, как показывают исследования, мотивы использования приложений для знакомств напрямую влияют на эмоциональное состояние пользователей, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Психологи выделяют 13 основных причин, почему люди обращаются к онлайн-знакомствам:
Мотивы можно условно разделить на четыре группы:
1. Романтические мотивы.
Поиск отношений: Найти «того самого» и влюбиться.
Сексуальный опыт: Ради одноразовой связи.
2.Социальные мотивы.
Социальное одобрение: Поднять самооценку, получить внимание.
Принадлежность: Присоединиться к популярной тенденции, потому что «все так делают».
Давление со стороны: Начать знакомиться онлайн, потому что это посоветовали друзья или окружающие.
Общение: Познакомиться с новыми людьми и завести друзей.
3.Мотивы саморазвития.
Флирт и социальные навыки: Улучшить навыки общения и флирта.
Сексуальная ориентация: Найти людей с похожей ориентацией.
Бывший партнер: Отвлечься и меньше думать о бывшем.
4.Мотивы развлечения и любопытства.
Путешествия: Познакомиться с людьми во время поездок.
Провести время: Убить время, когда скучно.
Отвлечение: Прокрастинация или отдых от работы и учебы.
Любопытство: Просто узнать, как работают приложения для знакомств.
Однако, как отмечают исследователи, использование приложений ради признания, случайных связей или самоутверждения может снижать уровень благополучия и усиливать тревожность, чувство одиночества и зависимость от оценок.
Интересно, что ощущение успеха в онлайн-знакомствах определяется не количеством совпадений или свиданий, а субъективным восприятием — тем, насколько пользователь чувствует себя успешным и уверенным.
Важно осознанно подходить к онлайн-знакомствам — понимать, что именно вы ищете, и радоваться маленьким достижениям, будь то приятный разговор или честно оформленный профиль.