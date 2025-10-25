«Мне даже удобно быть любовницей» 9 25.10.2025, 11:31

3,422

История белоруски, которая избегает серьезных отношений.

Женщину-любовницу воображение часто рисует как роковую даму, которая стремится развести супругов и построить свое счастье с любимым, но наша героиня выбрала такую роль по другим причинам. Ирина (имя изменено) предпочитает мужчин старше себя, поскольку считает их надежными и ответственными, а «роль второго плана» — из-за отсутствия обязательств. В монологе Onlíner девушка рассказала о своем опыте отношений с женатыми мужчинами и объяснила, как отнеслась бы к измене мужа.

Журналисты встретились с Ириной в конце рабочего дня в одном из столичных парков. Девушка согласилась на откровенный разговор легко, о своих отношениях и деталях интимной жизни рассказывает открыто, но с волнением, которое чувствуется на протяжении всей нашей беседы. Чувства вины из-за отношений с женатым мужчиной девушка не испытывает, но все же ощущение стыда и чего-то порицаемого обществом в ее ответах присутствует. Роль любовницы — это по-прежнему непростой моральный выбор.

По просьбе Ирины мы не показываем ее лицо. Девушка не хочет, чтобы ее узнали близкие люди, поэтому для съемки она использовала парик. В жизни у героини волосы ее природного цвета, сама она невысокого роста и хрупкого телосложения.

«Мне всегда нравились мужчины постарше»

— Я родилась в деревне в довольно консервативной, жесткой семье. Пока училась в школе, из-за того, что я все время посвящала учебе, у меня не было возможности даже попробовать вступить в отношения. Меня всегда очень сильно контролировали родители.

Начала встречаться с парнем я только на первом курсе, когда училась в Минске. Он был старше меня. Мне кажется, во мне было много нерастраченной сексуальной энергии. Я хотела интима конкретно с ним, но он мне сразу сказал, что дальше серьезных отношений не будет, потому что он не хочет меня «портить».

Я пыталась встречаться с одногодками, но это всегда было что-то очень странное, нездоровое — интрижки на пару месяцев, не больше. А серьезные отношения были только с мужчинами старше меня на пять лет и больше.

Из-за моей милой внешности взрослые мужчины часто проявляли ко мне внимание, и в какой-то момент я поддалась, поняла, что мне это больше откликается. Я поздний ребенок, у меня есть два старших брата, у нас большая разница в возрасте — возможно, поэтому мне легче было общаться с опытными мужчинами.

«Если ты уже решил завести отношения на стороне, то зачем говорить об этом жене?»

— Первый раз я стала любовницей в непростое для меня время. Это было несколько лет назад (сейчас героине 27. — Прим. Onlíner), я тогда рассталась с молодым человеком и тяжело переживала этот период. Я просто была «выключена» из жизни: не понимала, кто я, что я, чего хочу. Ко мне в кафе подошел познакомиться мужчина. Первое время он скрывал, что женат, а я просто принимала ухаживания. Предполагала, что у него есть семья, но мне на тот момент было все равно, потому что я просто жила одним днем, как биоробот. Мне было удобно не замечать.

Мне нравилось принимать от него красивые ухаживания: он дарил цветы, подарки, заботился, помогал со всеми моими бытовыми вопросами, финансово — тоже. Я не просила об этом, но, можно сказать, «денежку на мороженое» он давал.

Примерно через месяц он начал говорить мне о том, что очень сильно влюблен в меня. Все эти красивые слова я пропускала мимо ушей, не верила. А потом он зачем-то признался в измене жене, из-за чего меня от него отвернуло, я была дико зла. Вскоре после этого я решила закончить отношения. Во-первых, он не спросил моего мнения, во-вторых, я посчитала это инфантильным поступком. Если ты решил завести отношения на стороне, зачем говорить об этом жене? Тем более мы были знакомы всего пару месяцев.

Он говорил, что хотел развестись с женой, чтобы жениться на мне, но у меня в планах этого не было. Предполагаю, что они остались вместе (точно не знаю, мы больше не виделись). Их многое связывает: семейный бизнес, дети. Думаю, у него был кризис среднего возраста и в отношениях с женой.

«Мне сложно быть с человеком 24/7»

— С нынешним мужчиной мы познакомились на работе. Около года просто общались. Потом начали ходить на обеды, могли после работы прогуляться, сходить на свидание. Я поняла, что он мне нравится как человек, он тоже скоро признался в симпатии. В январе будет два года с тех пор, как мы вместе. Он женат, у него двое детей, и он старше меня на 20 лет.

Мы встречаемся практически каждый день, в основном в рабочее время. Он может подвезти меня на работу, мы вместе ходим на обед, на кофе или можем прогуляться в парке. У нас у обоих гибкий график, поэтому мы можем отпроситься с работы на пару часов или взять работу на дом. На выходных не встречаемся, а среди рабочей недели он может на часик «задержаться на работе» или вечером «быть на рабочей встрече». Если его домочадцы куда-то уезжают, я к нему домой не еду, ко мне мы тоже не ездим. С ночевкой он оставался всего раз. Он снимает квартиру — это мое условие.

Иногда мы можем провести вместе весь день. Кстати, все праздники — 8 Марта, 14 Февраля — мы отмечаем за день до и тоже стараемся снять квартиру.

После встреч я легко отпускаю его, у меня хорошее настроение, у него тоже. Мы классно провели время вместе, и этого достаточно. Мне сложно быть с человеком 24/7, нужно личное пространство и время для своих дел, поэтому я не жалею о том, что мы расстаемся и каждый дальше живет свою жизнь.

«Я не первая его любовница»

— Я не была у своего мужчины дома, не видела его жену, кроме как на фотографиях. Наверное, не хочу знать лишние подробности, потому что есть небольшое чувство вины перед ней. Плюс есть страх, что соседи меня увидят или что-то еще произойдет.

Почему он вступил со мной в отношения? Я знаю, что я не первая его любовница. Из того, что он сам рассказывал, в какой-то момент ему просто перестало хватать женской нежности, ощущения молодости. Они с женой сверстники. Их объединяет рутина, обычный быт — он так это объясняет.

Мы обсуждали, что через какое-то время нам придется расстаться. У нас все же очень большая разница в возрасте, лет через десять это может стать проблемой. Ему уже будет за 50, а мне — еще 30.

Наверное, еще одна причина — я не хочу подталкивать кого-либо к разводу. Я предупредила, что если они решат расстаться, то я не могу гарантировать, что буду с ним в отношениях. Не хочу вдруг через какое-то время понять, что не готова с ним жить, и он останется один. Не хочу давать ему какие-то надежды. Я все-таки уважаю этого мужчину и не хочу причинить ему вред.

Мой вариант отношений не самый правильный, но он всегда был, есть и будет. Я просто принимаю это как данность. И я скорее удивлюсь, если пара долго живет вместе, а у них не было никаких измен.

«Я не лезла нагло и не пыталась увести его из семьи»

— Себя я точно не виню в этой ситуации. После первых отношений в формате любовницы я пошла к психологу и прямо сказала: «Мне кажется, я разрушила семью». У меня было сильное чувство вины. Я из обычной семьи, родители живут всю жизнь вместе и вроде как верны друг другу. Если опираться на базовые моральные принципы, то я поступила, конечно, неправильно. Плюс в тот момент, как я говорила, я «не жила», была полностью отключена от мира… Потом мучилась из-за всего, что сделала в этом состоянии.

Психолог четко ответил мне, что я взяла на себя большую ответственность, говоря о том, что разрушила чужую семью. Измена — это все же проблема супругов, и они должны разбираться между собой. Ведь я не лезла нагло и не пыталась увести кого-то из семьи. И сейчас у меня тоже нет такой цели.

Второй раз я вступила в отношения с женатым, наверное, из-за того, что мне понравился этот конкретный мужчина. Мне хотелось, чтобы обо мне заботились, хотелось быть в здоровых отношениях, где меня уважают. Наверное, это эгоистично. Скорее да, эгоистично.

Пока у меня нет желания создать семью, потому что в будущем я планирую переехать в другую страну, да и в целом у меня какой-то избегающий тип привязанности, в жизни хватает проблем. Думаю, мне даже удобно быть любовницей. И да, наверное, я боюсь взять на себя ответственность за выстраивание отношений.

Я очень благодарна нынешнему партнеру, он многое для меня сделал. Эти отношения стали для меня во многом терапевтичными. Именно с ним я поняла, чего хочу от мужчины, на что готова, а на что нет, как я хочу, чтобы ко мне относились.

Я благодарна ему за искреннюю заботу. Он мне никогда не врал. До этого у меня были в основном неудачные отношения, абьюзивные, с эмоциональными качелями. Мне тоже изменяли и врали о чувствах. А тут впервые показали, что может быть по-другому и, в принципе, чего я достойна. Думаю, в будущем я буду искать себе партнера, очень похожего по характеру на него.

— Ревнуете ли вы мужчину к жене?

— Если брать отношения в целом, то у меня нет сексуальной ревности, но есть эмоциональная. Так было всегда и со всеми партнерами — это я поняла, еще когда была в обычных отношениях, до опыта любовницы.

Если узнаю, что у моего мужчины был секс с другой, приму спокойно. Будет немного неприятно, но больше меня волнует вопрос здоровья, за это стану переживать. А если узнаю, что моему мужчине интересно с другой девушкой, комфортнее с ней рядом, уютнее, он тянется к ней и хочет проводить с ней время, это я уже расцениваю как полноценную измену.

Но в отношении жены моего нынешнего мужчины у меня нет никакой ревности — ни эмоциональной, ни сексуальной. Наоборот, если мой мужчина будет пренебрежительно относиться к жене, игнорировать их семейные вопросы или в целом ее потребности — для меня это редфлаг. Сразу возникает чувство, что все его слова и поступки — это просто пыль в глаза, чтобы добиться своей цели. И еще это означает, что человек не готов нести ответственность за свои решения, принятые ранее.

У меня нет ощущения «роли второго плана», во всяком случае с нынешним мужчиной. Он уделяет мне столько внимания, заботы, поддержки и понимания за время, что мы проводим вместе, что я чувствую себя лучше и более значимой, чем в каких-либо предыдущих отношениях.

Когда мы не вместе, например на выходных, я просто занимаюсь своими делами, встречаюсь с друзьями, родственниками. Грустно от того, что у нас нет возможности съездить куда-то вместе, в тот же отпуск. Но мы компенсируем это в будни: можем сходить покататься на коньках, поиграть в бадминтон, летом взять велосипеды напрокат.

— О вашей роли любовницы знает кто-то из близкого круга?

— Семья не знает о моих отношениях с женатыми мужчинами, а подругам я рассказала. Было сложно признаться им, но они отнеслись к этому нейтрально и, наверное, больше поддержали меня, вернее приняли мой выбор.

В моем окружении больше ни у кого нет таких отношений. Многие подруги замужем, и поначалу у меня даже был страх: вдруг они начнут ревновать своих мужчин или подозревать меня, будут бояться, что я могу увести их мужа или парня. Переживаю, что могу из-за этого потерять подруг, хотя никто в лицо мне такого не высказывал.

— Как бы вы отнеслись к измене собственного мужа?

— Я приняла то, что в моей будущей семье это не исключено. Мужчина рано или поздно может пойти налево. Со своей стороны я тоже этого не исключаю, хотя у меня еще не было такого, чтобы в отношениях стало скучно. Но у меня раньше и не было таких длительных отношений, как нынешние.

Возможно, звучит ужасно, но если бы я понимала, что у моего мужа будет любовница, то я хотела бы сама ее выбрать. Допустим, у нас все хорошо в отношениях, в быту и так далее, но я не могу удовлетворить какой-то его фетиш или не хочу так часто заниматься сексом, как он. Любовница стала бы спасением в этом плане.

— Почему мужья изменяют и можно ли избежать неверности?

— Я не компетентна в этом вопросе. Есть лишь несколько мыслей, если исходить из моего опыта. От измен, мне кажется, «застраховаться» можно в том случае, если оба партнера изначально понимают, для чего им отношения. Не врут прежде всего себе и честны по отношению друг к другу. Никто изначально не играет роли, не додумывает за партнера, не обесценивает чувства, мысли, все обсуждается совместно.

Не думаю, что в ситуации с изменами виноваты жены или что они делают что-то не так. Изменить могут и хорошим, и откровенным стервам. Я, конечно, многое не знаю про жен, любовницей чьих мужей я была, но это были красивые, самодостаточные женщины.

Почему мужчины ищут связь на стороне? Мне кажется, у каждого своя причина. Это может быть все что угодно — начиная от особенностей детства или семьи и заканчивая различиями в сексуальном темпераменте между партнерами.

