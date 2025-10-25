«Санкции отбрасывают Беларусь назад, на их снятие может уйти 10 лет» 25.10.2025, 11:49

Экономист оценил последствия.

23 октября Европейский союз одобрил очередное усиление санкций, наложенных на Беларусь за участие в российской агрессии против Украины. «Радыё Свабода» рассказывает, как это будет работать и кого коснется.

Европейский Союз ввел очередные ограничения для Беларуси, которые затронули банки, криптовалюты, программное обеспечение, технологии и некоторых лиц. Эти меры включены в 19-й пакет санкций, утвержденный 23 октября.

Резидентам ЕС запрещены все финансовые и деловые операции с еще тремя банками: «Альфа-Банк» (Беларусь), «Сбер Банк» (Беларусь) и «ВТБ Банк» (Беларусь). Согласно решению, опубликованному 23 октября 2025 года в Официальном журнале ЕС, запрет начнет действовать со 2 декабря 2025 года.

Это означает, что европейские финансовые учреждения не смогут проводить выплаты через эти банки, открывать в них счета, выдавать кредиты или оплачивать счета, обслуживаемые через эти банки.

При этом для уже подписанных договоров предусмотрен переходный период: операции в контрактах, заключенных до 24 октября 2025 года, разрешаются до 25 апреля 2026 года. До сих пор под санкции Евросоюза попали «Белинвестбанк», «Белагропромбанк», банк «Дабрабыт» и «Банк развития».

«Новые санкции точечные»

По мнению руководителя проекта «Кошт ураду» Владимира Ковалкина, нынешние санкции более направлены против российских банков, а не белорусских.

«Они направлены против использования белорусской юрисдикции для обхода санкций. Под запрет попали дочери российских банков. ЕС и США видят, что Россия пытается обходить санкции через Беларусь. Бизнес же больше привык к санкциям. Для бизнеса, занимающегося внешней торговлей, это будет ухудшение ситуации, для бизнесов, занимающихся торговлей для российского военно-промышленного комплекса, это еще более значительное ухудшение. Для остальных бизнесов, которые не работают с ЕС, ничего не изменится», - объясняет Владимир Ковалкин.

По словам экономиста Валентина Соколовского, то, что «Альфа-Банк» и «Сбер Банк» попали под санкции, не очень хорошо для бизнеса, но это повлияет на возможность обхода санкций.

«Важно, что контракты, заключенные до 24 октября, еще определенное время будут действовать. Банки могли перестраховаться и что-то заранее подписать, зная о санкциях. У мелкого бизнеса какое-то время будет шок, но серьезный бизнес и бизнес, работающий в серой зоне, подстраховались, у них могут быть резервные варианты», — считает собеседник.

Также санкции предусматривают другие ограничения, касающиеся криптовалют и программного обеспечения, а именно — запрет на доступ граждан и компаний Беларуси к криптокошелькам, электронным деньгам и ряду платежных сервисов. Белорусам будет также запрещено занимать руководящие должности в компаниях ЕС, занимающихся криптоактивами.

Экономист Валентин Соколовский обращает внимание, что как раз криптовалюты позволяли расти белорусскому Парку высоких технологий.

«Очень много санкций пришлось на российские криптоструктуры: криптобиржи, криптообменники, которые используются для обхода санкций. Белорусский Парк высоких технологий также во многом рос за счет российских криптоструктур», — замечает Валентин Соколовский.

Что касается криптовалют, то их использовали для обхода санкций. Новый пакет санкций усложнил их обход из-за криптовалют, добавляет Владимир Ковалкин.

«Эти ограничения более точечные, они более обоснованы на анализе того, что делает Россия. Это идет в дополнение к политике переговоров с Россией об окончании войны. То есть, с одной стороны некий переговорный процесс, с другой — давление», - считает собеседник.

«Ограничения отбрасывают Беларусь назад»

Пакет санкций для Беларуси включает ограничения на программное обеспечение и технологии: под санкции попадают компьютерные системы управления предприятиями, программное обеспечение для промышленного дизайна и производства, банковские и финансовые программы, а также услуги в сфере искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, квантовых технологий и коммерческого спутникового наблюдения.

Вводится запрет на экспорт в Беларусь товаров и материалов, которые могут усилить промышленные и военные возможности страны. Среди них шинная и резиновая продукция, металлы и сплавы, электронные компоненты, оптические устройства, строительные материалы, транспортные средства и корабли.

Под полный запрет попадает импорт всех ациклических углеводородов (эти химические соединения составляют основную часть природного газа и нефти). Это, по словам Брюсселя, должно сократить валютные поступления в бюджет Беларуси.

По словам Владимира Ковалкина, каждая ограничительная мера из принятых в отношении Беларуси отбрасывает экономику страны назад. На восстановление после этого может потребоваться десяток лет.

«Каждый пакет санкций все дальше отбрасывает Беларусь, и эти санкции впоследствии будет трудно снимать. Если вспомнить СССР, то после его конца потребовалось около 10 лет, чтобы снять все наложенные ограничения. То же самое будет с Беларусью и Россией после войны, когда все закончится миром. Это будет сказываться на людях, так как люди ищут работу, а если бизнес не может развиваться, то и работы нет».

Также под новый пакет санкций попали некоторые лица:

Илья Икан, глава «Белнефтехима»,

Юрий Прядко, генеральный директор «Горизонта»,

и предприятия:

Закрытое акционерное общество «Голографическая индустрия»;

Научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт цифрового телевидения «Горизонт“»;

Холдинг «Горизонт».

