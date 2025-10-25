закрыть
Украинцы показали эффектные кадры уничтожения российских дронов

  • 25.10.2025, 12:03
Украинцы показали эффектные кадры уничтожения российских дронов
Фото: Getty Images

Видео снято в зоне ответственности Воздушного командования «Восток».

Воздушные силы Украины обнародовали эффектные кадры уничтожения вражеских дронов в зоне ответственности Воздушного командования «Восток».

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины

В Воздушных силах Украины обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение вражеских дронов в зоне ответственности Воздушного командования «Восток».

На кадрах показана эффективная боевая работа подразделений, которые вовремя обнаруживают и нейтрализуют беспилотные летательные аппараты противника.

«Продолжаем нашу борьбу!» - сообщают в Воздушных силах.

Украинские защитники подчеркнули, что продолжают успешно отражать воздушные атаки и уничтожать вражескую технику.

Эта операция демонстрирует высокий уровень подготовки украинских военных и способность обеспечивать оборону критически важных направлений в воздухе.

