Литва возобновила движение в пунктах пропуска на границе с Беларусью 25.10.2025, 12:35

Фото: lrmuitine.lt

Работа была возобновлена в 12.00.

Литва в 12.00 (по минскому времени) 25 октября возобновила движение на границе с Беларусью в пунктах пропуска «Мядининкай» (с беларусской стороны — «Каменный лог») и «Шальчининкай» (с беларусской стороны — «Бенякони»). Об этом свидетельствуют данные камеры видеофиксации, установленной на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный лог», а также сообщения в чатах о пересечении границы и сообщение Службы охраны госграницы Литвы.

Работа двух пунктов пропуска была возобновлена в 12.00, как ранее и анонсировала литовская сторона.

В приграничных чатах обратили внимание, что за несколько минут до открытия границы выезда из Беларуси в Литву в «Каменном логе» ожидали три автомобиля с дипломатическими номерами.

Напомним, накануне вечером Литва закрыла границу с Беларусью, по предварительной информации, из-за того, что в очередной раз метеозонды с контрабандными сигаретами из нашей страны парализовали работу литовского аэропорта.

Ранее, 22 октября, Литва уже приостанавливала работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью из-за десятков метеозондов, которые прилетели оттуда. Инцидент стал причиной временной остановки работы Вильнюсского аэропорта и затронул около 30 рейсов.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляла, что в случае повторения массового запуска контрабандных воздушных шаров из Беларуси страна полностью закроет границу.

