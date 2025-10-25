Politico: Европа пообещала задушить нефтяной сектор России 25.10.2025, 13:25

После санкций Трампа.

Британский премьер-министр Кир Стармер пообещал «убрать российскую нефть и газ с мирового рынка» в рамках услилий по прекращению войны в Украине.

Как пишет Politico, Стармер провел встречу украинских союзников, направленную на развитие крупнейшего вмешательства президента США Дональда Трампа в борьбу с российским диктатором Владимиром Путиным, когда он ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ.

Издание отметило, что генсекретарь НАТО Марк Рютте, присоединившийся к переговорам Стармера и украинского президента Владимира Зеленского сразу после встречи с Трампом в Вашингтоне, выразил надежду, что санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний «лишат их доходов и значительно усилят давление на Путина».

Стармер, Зеленский и Рютте встретились в Лондоне вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и ее коллегой из Нидерландов Диком Схоофом перед виртуальной встречей «коалиции желающих», к которой впервые присоединилась Япония.

Издание акцентировало, что обсуждение остро касалось усиления давления на Путина, чтобы возобновить переговоры.

Ключевые цели

На встрече с европейскими лидерами Зеленский назвал две ключевые цели: извлечь выгоду из новых санкций Трампа и сохранить вопрос дальнобойного оружия на столе переговоров.

Источник издания, знакомый с ходом дискуссии, отметил, что «Сургутнефтегаз», личная компания Путина, пока не подверглась санкциям, и предсказал: «Если бы удалось сжать всю российскую» нефтяную сферу, у них был бы шанс усадить Путина за стол переговоров».

Высокопоставленный британский чиновник отдельно добавил, что действия США стали «действительно важным новым шагом», и «всегда эффективнее, когда страны действуют сообща».

Кроме того источник издания, знакомый с переговорами, отметил, что ракеты большой дальности должны быть частью усилий Европы и США.

«Все видели, как Путин отреагировал на перспективу «Томагавков». Но затем американцы отказались от этой идеи, и Путин быстро отказался от дипломатии», - акцентировал источник.

Дипломатическая драма

Издание отметило, что США объявили о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла» ознаменовало собой смену позиции Белого дома.

Трамп, ранее заявлявший, что не будет вводить новые санкции, если Европа не откажется от поставок российской нефти и газа, заявил журналистам: «Я просто почувствовал, что пришло время».

Война в Украине: переговоры

Несколько дней назад власти США впервые ввели серьезные санкции против РФ. Это стало возможным после того, как за переговоры с Кремлем в Белом доме стал отвечать госсекретарь Марко Рубио, а не специальный посланник Стивен Уиткофф.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что последняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональда Трампа не была провальной. Он выразил мнение, что переговоры в Белом доме «прошли хорошо, были успешными и именно такими, какими были нам нужны».

