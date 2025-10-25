В Минском районе установили знак, которого нет в ПДД 1 25.10.2025, 13:33

2,142

Знак разместили на автодороге Р-65 «Заславль — Дзержинск — Озеро».

ГАИ Минского района сообщила, что на участке дороги Р-65 «Заславль — Дзержинск — Озеро» установили новый дорожный знак с надписью: «ВIДЭА-КАНТРОЛЬ БПЛА», пишет Telegraf.news.

Знак разместили на участке с 1-го по 2-й километр автодороги Р-65 «Заславль — Дзержинск — Озеро». В Госавтоинспекции уверены, что он повысит дисциплину водителей и снизит аварийность.

