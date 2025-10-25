«Белоруснефть» взбунтовалась против Лукашенко? 25.10.2025, 14:11

Государственная компания объявила 50-процентные скидки на кофе на своих заправках.

Государственная компания «Белоруснефть», владеющая самой крупной сетью автозаправок в Беларуси, объявила акцию со снижением цен на кофе, хот-доги и другую продукцию.

Правда, воспользоваться скидкой можно будет только 26 октября . Акцию в «Белоруснефти» приурочили ко Дню автомобилиста. Она будет действовать только на определенных АЗС для владельцев карты лояльности «Заправка».

«Вы получите 50% скидку на один горячий напиток (кофе или чай) и/или одно из вкусных блюд нашего меню: сэндвич, блин, шаурму или твистер собственного производства», — говорится в сообщении компании.

В комментариях в TikTok зрители уже спросили, будет ли присутствовать на акции Госавтоинспекция.

Эта реакция связана с тем, что на днях Лукашенко возмутился поведением белорусов, которые пьют кофе на заправках, не убрав автомобили от колонок, из-за чего «никто проехать не может».

Он поручил МВД «навести порядок». На станциях тут же стали проходить рейды.

В «Белоруснефти» пошли дальше и опубликовали список заправок, где можно будет купить еду и кофе со скидкой 50%:

Брест и Брестская область

АЗС №23 – Барановичи, ул. Марфицкого и Журавлевича, 1

АЗС №60 – Кобрин, ул. Дружбы, 86

АЗС №72 – Пинский р-н, Оснежицкий с/с, 10

АЗС №85 – Брест, ул. Суворова, 200

Витебск и Витебская область

АЗС №8 – Витебск, Старобабиновичский тракт, 1

АЗС №23 – Браславский район, Межанский с/с, а/д Р-27

АЗС №51 – Орша, ул. Пограничная, 2Г

АЗС №54 – Полоцк, ул. Е. Полоцкой, 47

Гомель и Гомельская область

АЗС №20 – Гомель, ул. Хатаевича, 40

АЗС №21 – Гомель, ул. Докутович, 57А

АЗС №23 – Речица, Светлогорское шоссе, 1Д

АЗС №43 – Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 56

Гродно и Гродненская область

АЗС №11 – Новогрудок, ул. Минская, 87

АЗС №14 – Гродненский р-н, Путришковский с/с, 8

АЗС №21 – Волковыск, ул. Жолудева, 80

АЗС №32 – Слоним, ул. Багратиона, 2А

АЗС №40 – Гродненская обл., Островецкий р-н, Р-48

АЗС №71 – Гродно, ул. Соломовой, 161

Минск и Минская область

АЗС №5 – а/м М-4 Минск-Могилев, 62 км

АЗС №9 – Минск, ул. Горецкого, 10

АЗС №13 – Минск, ул. Уборевича, 105

АЗС №18 – Минский р-н, Папернянский с/с, Р-58

АЗС №21 – Столбцы, ул. Магистральная, 1

АЗС №27 – Минск, ул. Владислава Сырокомли, 9

АЗС №33 – Воложин, ул. Пушкина, 50

АЗС №43 – Минск, ул. Суражская, 8

АЗС №53 – Жодино, ул. Рокоссовского, 7А

Могилев и Могилевская область

АЗС №61 – Славгородский р-н, Р-43, 101-й км

АЗС №65 – Бобруйск, ул. Шинная, 25

АЗС №71 – Могилев, ул. Алексея Пысина, 12

АЗС №99 – Могилев, ул. К. Маркса, 11

