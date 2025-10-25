СМИ: ХАМАС передаст Сектор Газы под контроль «правительства технократов» 25.10.2025, 14:20

Договоренности удалось достичь на встрече в Каире.

Палестинские политические движения согласились передать управление Сектором Газа независимому Комитету технократов. Об этом сообщается в совместном заявлении палестинских организаций по итогам встречи в Каире 24 октября, передает Times of Israel.

Комитет будет состоять из палестинцев и возьмет на себя руководство ключевыми службами при поддержке арабских стран и международных организаций, «на основе прозрачности и подотчетности». Различные группировки будут работать над общей позицией для решения проблем палестинского дела.

На встрече присутствовали представители ХАМАС и «Исламского джихада». Цель мероприятия заключалась в согласовании «национальной стратегии» возрождения Организации освобождения Палестины (ООП) как единственного законного представителя палестинского народа. ХАМАС при этом провел отдельные переговоры с руководством ФАТХ относительно второго этапа плана прекращения войны в Газе, который предусматривает передачу управления независимому органу из палестинских технократов.

В заявлении также подчеркивается необходимость продления действия соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, поддержки резолюции ООН по развертыванию международных миротворческих сил, вывода израильских войск и обеспечения доступа гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Вместе с тем, вопросы разоружения ХАМАСа и его исключения из политического процесса остались без внимания заявления, отмечается лишь необходимость совместных действий всех палестинских групп.

