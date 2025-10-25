Видео возмущенного покупателя из магазина взорвало белорусский интернет 7 25.10.2025, 14:43

2,658

Люди спорят, кто в итоге был прав.

Ролик, снятый покупателем в магазине одной из крупных сетей в Беларуси, взорвал TikTok: мужчина пожаловался, что его отправили на кассу самообслуживания самому «пропикивать» товары, хотя ему за это не платят. Он считает, что так клиентов заставляют делать работу кассира бесплатно. Под этим роликом собралось больше двух тысяч комментариев.

На кадрах видно, как кассир проводит перечет наличных на кассе и предлагает покупателю пройти в кассу самообслуживания, поясняя, что в это время суток нужно идти туда, а рассчитаться там можно любыми способами.

«А я не знаю, как пробивать» — отвечает автор видео.

Его успокаивают тем, что там есть сотрудник, который поможет в случае необходимости.

Мужчина уточняет, пробьет ли этот сотрудник ему товары на кассе самообслуживания, а услышав, что ему только помогут разобраться, как это делать, он возмущается, почему он должен делать работу кассира и просит жалобную книгу.

Мнения в комментариях разделились. Часть пользователей высказала мнение, что кассы самообслуживания упрощают жизнь и экономят время покупателям:

«Придумывают ксо, чтобы облегчить всем жизнь, но динозавры этим не довольны»

«Я всегда иду на ксо, но так же понимаю людей, которым там некомфортно. Одно не понимаю, у кассира рабочий день закончился, зачем им мозги пилить?»

«Уже б на ксо давно расплатился. С каких пор все стали такие нежные»

«Ждем, когда кассиров уберут и будут только КСО. Тогда этим нытикам будет еще веселее»

«Что за фетиш стоять в очередях и ждать, пока эти кассиры пробьют 100 человек перед тобой, потом с ними поймешь, что цена не та и и т. д.?»

«А че ж вы коммуналку или за телефоны платите через ЕРИП? в инфокиосках? То же самое получается»

«Я в шоке, что к этому вообще можно было придраться. Спасибо, что они работают круглосуточно и ещё можно оплатить наличкой. Магазин — это не ресторан, обслуживание там не надо».

Тем временем некоторые поддержали автора ролика:

«И в чем мужчина не прав?»

«Абсолютно поддерживаю автора, я не хочу выполнять работу кассира»

«Должна все равно работать обычная касса, хоть одна»

«Я полностью автора поддерживаю, и точно так же есть кучка комментаторов, которые считают, что бери сам и сканируй. Только я заплатил за сервис, кассиром не нанимался».

Ситуацию прокомментировали в торговой сети, пишет Mlyn.by.

— Мы уже без проблем пользуемся инфокиосками в банках, электронными очередями в поликлиниках и приложениями для всего на свете. Кассы самообслуживания — это просто следующий шаг, — уточняет руководитель магазина «Евроопт» Елена.

Банковские сотрудники также отмечают, что кассы самообслуживания уже не остановить, а бумажные деньги могут скоро уйти из нашего оборота, поэтому такое обслуживание будет удобнее.

