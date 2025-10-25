Франция готова отправить войска в Украину в следующем году 25.10.2025, 15:14

Начальник штаба французской армии раскрыл подробности.

Франция готова направить свой военный контингент в Украину в 2026 году в рамках «гарантий безопасности». Об этом на слушаниях во французском парламенте заявил начальник штаба армии генерал Пьер Шилл, сообщает BFMTV.

«Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины», - заявил он.

По его словам, французская армия готова одновременно управлять «тремя уровнями тревоги», включая уровень потенциального развертывания в Украине. Генерал в частности упомянул «национальный уровень чрезвычайной ситуации», который предусматривает готовность к оперативной переброске 7000 солдат «для национальных суверенных миссий».

