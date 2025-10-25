Кто погрузил Витебщину в «руины и пепел»? 1 Артем Синицын, «Салідарнасць»

25.10.2025, 15:26

1,538

Лукашенко привычно начал искать крайних.

Накануне в Витебске прошло большое совещание «по обеспечению устойчивого развития Витебской области». Там Лукашенко устроил разнос главам регионов и дал массу ценных советов, как всем работать.

А за пару дней до мероприятия глава лукашенковской администрации Дмитрий Крутой подчеркнул, что его шеф дал нелестную характеристику развитию Витебщины. Мол, область «хронически не выполняет» все доводимые основные параметры социально-экономического развития.

В числе проблем области глава администрации назвал невыполнение показателей по валовому-региональному продукту, который практически ни разу за пятилетку не был выполнен.

Речь шла также о затоваренности складов: «Очень высокий уровень запасов готовой продукции — более 100%, наверное, самый высокий в нашей республике».

А еще есть проблемы с предприятиями «Белвест», «Витебскдрев», Полоцкий молочный комбинат и Оршанский льнокомбинат, которые все эти годы пользовались немалой, мягко говоря, поддержкой государства.

Праведный гнев Лукашенко понятен. Спору нет, Витебская область не первый год является проблемным регионом. Но тут просится резонный вопрос: кто же довел ее до такого состояния?

Руководитель Витебщины Александр Субботин не более, чем винтик в этой истории. Он четвертый глава области, которого назначил никто иной, как Лукашенко. Как и Владимира Андрейченко, Александра Косинца и Николая Шерстнева.

И все они, в отличие от Витебской области, неплохо себя чувствуют, получив непыльные должности и место в окружении правителя.

О шлейфе проблем в АПК Витебщины правитель говорил в январе 2020-го, а спустя пару месяцев подписал указ, предписывающий создание ряда агрохолдингов, в которые включили 130 хозяйств, в том числе более ста убыточных колхозов.

Тот эксперимент по «глубокой интеграции» закончился плачевно, но Лукашенко весной этого года привычно стал искать крайних, пригрозив предать ревизии эту «гениальную» идею.

Это он инициировал и всячески продвигал идею модернизации деревообрабатывающей отрасли. Итог — проблемы на «Витебскдреве». Как, впрочем, и на большинстве других «модернизированных» предприятий.

Лукашенко требовал от подчиненных поднять из «руин и пепла» Оршанский район. Вместе с местным льнокомбинатом, который наряду с «Белвестом» и Полоцким молкомбинатом пополнил список проблемных активов области.

На грядущем разборе полетов мы услышали не одну гневную тираду о прожектерстве и попустительстве, как было за последние три десятка лет не раз. Станет ли от этого Витебской области легче? К сожалению, вряд ли.

Как не станет хуже после «жесткой критики» и Субботину. На крайний случай, если когда-то дойдет до показной отставки, возглавит гандбольную федерацию, или отправится в Копысь директором новой пекарни.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com