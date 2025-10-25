Reuters: США подготовили новые санкции против РФ 2 25.10.2025, 15:30

Они затронут ключевые сферы российской экономики.

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут применить к ключевым сферам российской экономики, если российский диктатор Владимир Путин продолжит вести войну в Украине. Об этом сообщили американский чиновник и другое лицо, знакомое с этим вопросом, для Reuters.

Кроме того, американские чиновники сообщили своим европейским коллегам, что они поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева. В то же время Вашингтон провел предварительные внутренние переговоры об использовании этих средств, находящихся в США, для поддержки ВСУ, добавили два американских чиновника.

«Хотя не ясно, Вашингтон на самом деле осуществит любые из этих шагов в ближайшем будущем, это показывает, что у администрации есть хорошо разработанный набор инструментов для дальнейшего повышения ставок после того, как Трамп в среду впервые с момента возвращения в должность в январе ввел санкции против России», - подчеркнули в Reuters.

Один высокопоставленный американский чиновник рассказал для издания, что хотел бы, чтобы европейские союзники сделали следующий большой шаг в отношении РФ, который может заключаться в дополнительных санкциях или пошлинах.

Другой собеседник подчеркнул, что Трамп, вероятно, сделает паузу на несколько недель, чтобы оценить реакцию России на объявление санкций.

Источники Reuters сообщили, что некоторые из дополнительных санкций, которые подготовить США, направленные на банковский сектор РФ и инфраструктуру, которые используются для поставки нефти на рынок.

«На прошлой неделе украинские чиновники предложили США новые санкции, сообщил один из источников, знакомый с этими переговорами. Среди конкретных идей, которые были выдвинуты, были меры по отключению всех российских банков от долларовой системы с американскими партнерами, сообщили два источника. Однако не ясно, насколько серьезно рассматриваются конкретные запросы Украины», - отметили в публикации.

Также известно, что некоторые законодатели возобновляют попытки продвинуть давно застрявший двухпартийный законопроект о санкциях против России. По словам одного из собеседников издания, Трамп готов поддержать этот пакет, однако другой источник предупредил, что такая поддержка в этом месяце вряд ли произойдет.

В свою очередь один из высокопоставленных чиновников ЕС отметил, что Европейскому Союзу будет сложнее ввести полные блокирующие санкции против «Лукойла», чем США, ведь эта компания сильно связана с европейской экономикой. Известно, что «Лукойл» владеет нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии и Румынии, а также имеет разветвленную сеть автозаправочных станций по всему континенту.

«Я думаю, что нам нужно найти способ разорвать связи... прежде чем мы сможем ввести полные санкции», - добавил чиновник ЕС.

