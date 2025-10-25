ISW рассказал, что стоит за выступлением представителя белорусского КГБ
- 25.10.2025, 15:40
- 1,580
Аналитики назвали его абсурдным.
Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем свежем отчете уделили внимание выступлению первого замглавы КГБ Сергея Теребова на третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, которая прошла в Душанбе (Таджикистан). Высокопоставленный спецслужбист заявил, что политические оппоненты белорусских властей готовят на территории стран Евросоюза «освободительную армию» численностью от 9 000 до 15 000 человек для нападения на нашу страну.
По его словам, в качестве основы «так называемой армии рассматриваются незаконные вооруженные формирования из числа граждан Беларуси, действующие на территории Польши, Украины и Литвы».
Как отмечают в Институте по изучению войны, официальные лица Беларуси «и ранее делали абсурдные заявления о предполагаемых попытках НАТО дестабилизировать так называемое сюзное государство — и, следовательно, Россию».
«Последние заявления Теребова прозвучали на фоне активизации Россией операций когнитивной войны и предыдущего предупреждения Службы внешней разведки России (СВР) от 30 сентября о том, что Украина может устроить провокацию под чужим флагом против Польши и бросить подозрение на Россию и Беларусь. Россия и Беларусь могли бы использовать заявление Теребова для оправдания будущей агрессии против Польши и Литвы, включая диверсионные операции и вторжения в воздушное пространство против членов НАТО вблизи Беларуси», — пишет ISW.