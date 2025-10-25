Элитные подразделения ГРУ России почти полностью уничтожены 25.10.2025, 15:42

Об этом говорят пленные российские солдаты.

По данным пленных российских солдат, более 90% элитных подразделений ГРУ потеряны в ходе войны в Украине. Эти силы, входящие в состав Главного разведывательного управления Генштаба РФ, исторически рассматриваются как ключевые подразделения для разведки и спецопераций, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Пленный, 17-летний российский мобилизованный, рассказал о крайне низком уровне подготовки, нехватке оборудования и слабой мотивации бойцов. Многие из них вступали в войска лишь ради денег, а подготовка существенно уступает украинской: в среднем украинские солдаты проходят около 5 недель обучения, тогда как российские новобранцы получают меньше и сталкиваются с устаревшими методиками.

Согласно отчетам, элитные войска ГРУ понесли наибольшие потери в первые месяцы полномасштабного вторжения. Их заменяли плохо подготовленные мобилизованные и заключенные, что резко снизило эффективность российских разведывательных и специальных операций.

Россия потеряла по меньшей мере 6 083 элитных бойца за почти три года войны. Эти потери затрудняют получение достоверной информации о фронтовой ситуации и серьезно подрывают способность ГРУ выполнять свои ключевые функции.

Эксперты указывают на глубокие структурные, экономические и демографические ограничения, которые мешают реформам и вынуждают полагаться на массовость, огневую мощь и ядерное сдерживание.

Несмотря на частичную адаптацию на поле боя, качество подготовки и оснащения остается критически низким. Пленные солдаты свидетельствуют, что российские элитные части, когда-то считавшиеся надежной ударной силой, сегодня не способны эффективно действовать и удерживать позиции.

Эти данные вызывают серьезные вопросы о реальной боеспособности российской армии и ее разведывательных структур в условиях продолжающегося конфликта.

