25 октября 2025, суббота, 15:59
Вашингтон отправил в Карибское море авианосную группу

  • 25.10.2025, 15:54
С крупнейшем авианосцем «Джеральд Форд».

США в пятницу объявили о развертывании в Карибском море ударной группы военного флота во главе с крупнейшим авианосцем «Джеральд Форд» (Gerald R Ford), на борту которого могут размещаться свыше 75 военных самолетов, пишет Reuters.

Эта мера стала самым значительным шагом в кампании Дональда Трампа по борьбе с наркотрафиком в регионе на фоне возросшей напряженности в отношениях с Венесуэлой. Через несколько часов после сообщения об отправке кораблей администрация США также ввела санкции в отношении президента Колумбии Густаво Петро, которого Трамп на прошлой неделе обвинил в незаконном «распространении наркотиков».

«Эти силы укрепят и расширят возможности по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также по разгрому и ликвидации [транснациональных преступных организаций]», — сообщил в X представитель Пентагона Шон Парнелл. Оснащенный ядерным реактором авианосец Ford, который был спущен на воду в 2017 году, имеет арсенал ракет, включая зенитные, позволяющие сбивать дроны и самолеты, а также систему радаров для контроля над воздушным движением и навигации. Этот корабль с более чем 5000 моряков на борту будут сопровождать несколько вспомогательных крейсеров и эсминцев с ракетами класса «земля-воздух», «земля-земля», способных бороться с подводными лодками.

Когда именно в Карибский бассейн прибудет отправленная эскадра, Парнелл не уточнил, однако несколько дней назад авианосец Ford следовал через Гибралтарский пролив и находился в Европе. Дополнительная группировка дополнит уже развернутые в регионе восемь военных кораблей, атомную субмарину и самолеты F-35.

