Нацбанк не в курсе, что будет с белорусским рублем 3 25.10.2025, 16:03

Доллар лучше придержать.

Тотальная зависимость Беларуси от России означает не только падение белорусского экспорта и проблемы у белорусской промышленности. Это означает еще и другие неприятные последствия. Например, для белорусского финансового рынка.

О том, почему белорусский Нацбанк не в курсе, что будет с белорусским рублем, — в новом выпуске программы «Оптимум» на YouTube-канале «Белорусы и рынок».

«Для нас, на самом деле, сейчас важнее курс российского рубля. Вернее, наш курс по отношению к российскому рублю для того, чтобы мы могли нашей курсовой политикой поддерживать экспортеров белорусских», — сказал глава Нацбанка Роман Головченко в интервью белорусскому телевидению.

Если перевести эти слова с монетарного на человеческий, это означает, что белорусский Нацбанк за белорусский рубль не отвечает. Что он очень ограничен в возможности влиять на курс национальной валюты. И если что-то происходит с российским рублем, с белорусским рублем происходит то же самое.

«Российский рубль плавно укрепляется к доллару, соответственно, плавно укрепляемся и мы», — сказал Головченко.

Но обратная зависимость тоже верна. Если российский рубль плавно, или не очень плавно, падает по отношению к доллару, то вслед за ним падаем и мы. И именно этим объясняется, что у белорусского рубля в последнее время такая интересная и насыщенная жизнь. Потому что даже если у белорусского Нацбанка есть желание и возможность поддержать курс белорусского рубля, он не может себе этого позволить.

Дорогой белорусский рубль означает, что белорусские товары в России будут становиться дороже. А белорусские товары в России и так плохо продаются. И поэтому неудивительно, что Роман Головченко в интервью белорусскому телевидению признался, что он понятия не имеет, что будет с курсом белорусского рубля.

«Если у вас есть доллары, хотя я все советовал от долларов избавляться, ну, надо подержать, потому что геополитическая ситуация очень много влияет на курс доллара. Поэтому его отношение к евро, пара евро-доллар чувствительна. Поэтому главное — не шарахаться. То, что есть, то надо и держать и диверсифицировать свои источники сбережений».

То есть раньше советовал избавляться от долларов, теперь больше не советует. Потому что темна вода в облаках, а курс белорусского рубля от главы белорусского Нацбанка мало зависит.

Ну, это, по крайней мере, честный совет. В отличие от советов бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича, который перед каждой девальвацией рубля обещал, что никакой, никакой девальвации рубля не будет.

Ну и действительно, Роман Головченко прав. Мы полностью зависим от российского рубля, а геополитическая ситуация, которая влияет на российский рубль, в последнее время часто меняется.

Неудивительно, что в этой нестабильной геополитической обстановке белорусские власти хотят подстелить себе соломки. В пятницу, 17 октября, белорусский Нацбанк провел первые за три с половиной года консультации с Международным валютным фондом.

Консультаций почему не было три с половиной года? Потому что белорусские власти признали МВФ недружественной организацией, которой долги отдавать необязательно. Так же как Всемирному банку или Европейскому банку реконструкции и развития. Но это было раньше.

И вот теперь: «Мне кажется, это очень важно, что есть возможность продолжить встречи с Международным валютным фондом. В последние годы накопилось ряд вопросов, которые, во-первых, необходимо обсудить с уважаемой организацией — валютным фондом. И, во-вторых, должны принять ряд решений для нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества», — сказал на встрече первый зампред Нацбанка Александр Егоров.

Конечно, после этих консультаций никаких кредитов от МВФ Беларусь не получит. Если даже оставить в стороне некоторые разногласия между МВФ и белорусскими властями по поводу государственной экономической политики, то выделение кредитов МВФ — это довольно долгий процесс. И в нашем случае, когда контакты восстанавливают практически с нуля или даже отрицательного уровня, между консультациями и кредитом могут пройти не месяцы, а годы. Ну, разве что белорусские власти внезапно решат провести радикальные экономические реформы. Что немножко маловероятно.

Но консультации с МВФ — это такой маленький, но все-таки шаг в сторону возвращения Беларуси на мировые финансовые рынки, в сторону ослабления тотальной зависимости от России. А ослабление этой зависимости чем дальше, тем все больше становится актуальным.

