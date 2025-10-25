Foreign Affairs: Китай против Китая

Foreign Affairs: Китай против Китая2
25.10.2025
В стране обострились внутренние проблемы.
После тринадцати лет у власти лидер КНР Си Цзиньпин сталкивается с противоречиями, которые возникли в результате стремительного подъема Китая. Быстрый экономический рост принес стране могущество и технологии мирового уровня, но также обострил внутренние проблемы: коррупцию, социальное неравенство и зависимость от внешних рынков, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Си Цзиньпин изменил курс с экономической либерализации на контроль и власть партии во всех сферах. Он сосредоточил власть в своих руках, укрепив контроль партии над армией, силовыми структурами и экономикой. Однако чрезмерная централизация ограничивает возможности для самокоррекции системы и создает уязвимость при смене лидера.
Особенно остро проявляется проблема недвижимости. Реформы конца 1990-х позволили частным инвесторам и местным властям спекулировать землей и квартирами, что привело к колоссальному росту цен и долговой нагрузке. Ограничения на заимствования девелоперов, введенные Си, обрушили рынок, снизив темпы строительства на 70% и подавив потребительский спрос, что стало одной из причин замедления экономики.
Помимо экономических рисков, сохраняются социальные противоречия. Либеральные ценности и рыночные зависимости ставят под угрозу идеологическую стабильность Коммунистической партии, а растущее недовольство среди местных чиновников и населения угрожает устойчивости власти.
Внешняя политика Китая также обостряет внутренние напряжения. Демонстрация силы в Южно-Китайском море и технологическая конкуренция с США укрепляют статус страны, но одновременно создают риски конфронтации и экономической уязвимости.
Несмотря на успехи в экономике и технологиях, Китай под руководством Си Цзиньпина сталкивается с глубокими противоречиями и структурными проблемами, которые могут ограничивать его способность к долгосрочному устойчивому развитию.