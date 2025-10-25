закрыть
25 октября 2025, суббота
Белорусские таможенники «включили дурака»

  25.10.2025, 16:29
Белорусские таможенники «включили дурака»

ГТК делает вид, что у Литвы нет причин закрывать границу.

Закрыть границу «вообще без предупреждения» — это «беспрецедентные действия», заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский 25 октября в эфире «Первого информационного» телеканала, комментируя временную приостановку движения через литовские пункты пропуска.

Отметим, вчера, 24 октября, Литва во второй раз закрыла границу с Беларусью из-за залета метеозондов.

22 октября Литва также закрывала границу с Беларусью. В ведомстве пояснили, что закрытие пунктов пропуска — это мера безопасности в связи с запуском метеозондов из Беларуси в Литву.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что если инциденты с массовым запуском контрабандных воздушных шаров из Беларуси продолжатся, страна полностью закроет границу.

