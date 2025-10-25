«НАТО — это план действий для Беларуси»
- 25.10.2025, 16:46
Нейтралитет нашей стране не подходит.
Почему Беларусь должна стать частью НАТО? Такой вопрос сайт Charter97.org задал лидеру гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрею Санникову:
— Только НАТО гарантирует безопасность и независимость, суверенитет, свободу и демократию Беларуси. Странно, что это еще приходится объяснять. Выбор между Россией и Европой — это выбор между рабством и самостоятельным существованием в качестве независимого государства в Европе.
Если раньше можно было говорить о каком-то нейтралитете, то сегодня об этом не приходится даже вспоминать, потому что никакой нейтралитет не обеспечит независимое существование Беларуси, тем более это просто будет неподъемно дорого. Та же Финляндия, и особенно Швеция долго держались за свой дорогой суверенитет, полагая, что членства в Евросоюзе достаточно для обеспечения их безопасности, но как только стали стрелять, тут же рванули в НАТО.
Я доволен тем, что вышел этот сборник, «Беларусь в НАТО», который собрал авторитетных специалистов из разных стран, из стран-соседей, включая и бывших министров, и нынешнего Комиссара Евросоюза по обороне. Доволен, что эксперты весьма оптимистично оценивают шансы Беларуси на членство в НАТО, на освобождение от российского давления, на освобождение от диктатуры. НАТО — это не фантастика, я бы сказал, что это план действий, который Беларуси предстоит реализовать, надеюсь в ближайшем будущем.