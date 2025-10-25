Carlsberg создала самую маленькую бутылку пива в мире 2 25.10.2025, 17:14

0,05 миллилитра.

Датская компания Carlsberg представила самую маленькую в мире бутылку пива — миниатюрную стеклянную емкость высотой всего 12 миллиметров, примерно как рисовое зернышко, пишет New Voice.

Внутри содержится всего 0,05 миллилитра безалкогольного пива, что составляет 0,008% от объема стандартной пинты.

Как отмечают в Carlsberg, этот микроскопический экспонат создан не для употребления, а как символ ответственного отношения к алкоголю. «Мы стремимся напомнить людям о важности умеренного потребления напитков. Это — наша самая умеренная идея за всю историю», — заявил Каспер Даниэльссон, руководитель коммуникаций Carlsberg Sweden.

Мини-бутылку изготовила шведская компания Glaskomponent, специализирующаяся на лабораторном стекле. Художница-миниатюристка Оса Стренд вручную прикрепила этикетку, крышку и чернила. По ее словам, создание модели высотой 12 мм требовало «точности, терпения и креативности», ведь не существовало ни одной технологии для подобной работы.

Чтобы наполнить бутылку, Шведский государственный научно-исследовательский институт RISE разработал ультратонкие трубки, похожие на те, что используют в волоконной оптике. Содержимое бутылки — специально сваренное безалкогольное пиво с насыщенным вкусом, созданное на экспериментальной пивоварне Carlsberg в Фалькенберге.

Carlsberg планирует выставить миниатюрную бутылку в своем музее в Копенгагене, а также объявила конкурс среди студентов Королевского технологического института Стокгольма: тому, кто создаст еще меньшую бутылку пива, обещают 10 000 шведских крон (примерно 920 евро) и поездку в исследовательскую лабораторию компании.

Пивоварня напоминает, что в истории Carlsberg инновации всегда играли ключевую роль. Именно в ее лаборатории в 1883 году Эмиль Христиан Хансен разработал метод очистки дрожжей, а Серен Соренсен более десяти лет спустя ввел понятие pH, которое до сих пор используется в пищевой промышленности.

