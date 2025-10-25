Соседи Беларуси переходят на зимнее время
- 25.10.2025, 17:30
Какая будет разница во времени?
Европейский союз и Украина в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, переходят на зимнее время. Стрелки часов будут переведены на один час назад. Беларусь, как и Россия не переводит стрелки.
После перевода часов в Вильнюсе, Риге, Таллинне и Киеве будет на один час меньше, чем в Минске. Разница во времени с Варшавой и Берлином составит уже два часа. Такая разница сохранится до конца марта.
Напомним, Беларусь отказалась от перехода с летнего на зимнее время ещё в 2011 году.