Соседи Беларуси переходят на зимнее время 25.10.2025, 17:30

Какая будет разница во времени?

Европейский союз и Украина в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, переходят на зимнее время. Стрелки часов будут переведены на один час назад. Беларусь, как и Россия не переводит стрелки.

После перевода часов в Вильнюсе, Риге, Таллинне и Киеве будет на один час меньше, чем в Минске. Разница во времени с Варшавой и Берлином составит уже два часа. Такая разница сохранится до конца марта.

Напомним, Беларусь отказалась от перехода с летнего на зимнее время ещё в 2011 году.

