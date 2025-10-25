Лукашенко стал бессмысленным и бесполезным 7 Telegram-канал «Письма к дочери»

25.10.2025, 17:56

5,474

Ничего правитель сделать не может.

Вчера кое-кто сказал своим свидетелям стабильности высшего уровня, что если бы не они, то у него никакой стабильности бы не было. Что он своим свидетелям много чего должен за двадцатый год. Поэтому кое-кто их не простит.

И дальше уже начал объяснять, что свидетелям стабильности высшего уровня тюрьма идет только на пользу. Что после тюрьмы у свидетелей стабильности высшего уровня продуктивность получается повышенная, а падеж скота — пониженный.

Поэтому кое-кто предупреждает своих свидетелей стабильности в самый последний раз. А больше он их предупреждать не будет. А будет им — твой дом тюрьма.

И я бы, конечно, на месте свидетелей стабильности после таких слов немножко расстроился. Если бы это было первое предупреждение про самый последний раз. Или хотя бы второе. В крайнем случае — третье.

Но я что-то сомневаюсь, что на свидетелей стабильности высшего уровня последнее предупреждение их гаранта произвело массовое впечатление. Ну то, есть некоторые, конечно, персонально впечатлились.

Но остальных истекающий гарант уже столько раз предупреждал в самый последний раз, что на все эти предупреждения никаких впечатлений не хватит.

Потому что они в курсе, и гораздо лучше нас с тобой, что новых свидетелей гаранту брать негде. Что к нему в свидетели очереди не выстраиваются.

Поэтому тех, которые есть, заменить все равно некем. Было бы кем, так «твой дом тюрьма» или чего похуже он бы им давно уже сделал. Потому что за двадцатый год кое-кто своим свидетелям много чего должен, а прощать такого, конечно, нельзя.

Но приходится прощать, терпеть и только регулярно делать последние предупреждения. Потому что, как ты ни старайся, а стабильности все равно нет. Воображаемые пули свистят прямо над головой.

Вот буквально позавчера КГБ рассказало, что оппозиция в Европе готовит вторжение пятнадцатитысячной освободительной армией. Та самая, которая, как четко объяснил телевизор уже много раз, жизни умеет воевать только за гранты между собой.

А поскольку больше она ничего не умеет, то готовит освободительную армию в 15 тысяч человек. Состоящую, как кое-кто раньше объяснял, «из 150, максимум 250 боевиков, которые в Украине на войну идти не хотят».

Поэтому, всеми 15 тысячами эти 250 боевиков, не желающих воевать, хотят совершить вторжение в стабильность. Железная, я считаю, логика.

Опять же, для старшего союзника новые американские санкции против Лукойла и Роснефти «не будут иметь серьезных последствий».

Поэтому, пока Индия и Китай ищут у кого им купить нефти, вместо России, союзник отправил в Америку специального гонца попросить, чтобы санкции отменили. Ну, потому что, нету же никакого влияния.

И я уже не говорю, про неблагодарный белорусский народ. Который, конечно, молчит, но ничего хорошего про истекающего гаранта не думает.

И ничего гарант сделать не может. Ни с народом, ни с союзником, ни с невидимой угрозой, ни даже со свидетелями своей личной стабильности. Поэтому по-стариковски бесится. Бессильный, бессмысленный и бесполезный.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com