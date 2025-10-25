Буданов: Киев сменил тактику 25.10.2025, 18:14

2,782

Глава украинской разведки рассказал о двух направлениях ударов по России.

Украина сосредоточилась на двух ключевых направлениях в стратегии глубоких ударов по России. Одно из них — поражение нефтяной промышленности РФ, второе — удары по оборонной промышленности.

Об этом в интервью итальянской газете Il Foglio рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, Киев изменил способ ведения войны. Изобретательность, инновации и стратегия позволили Украине удерживать линию фронта и наносить глубокие удары по военным и стратегическим целям на территории России.

В последние дни Вооружённым силам Украины удалось поразить Брянский химический завод, который производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, и нефтеперерабатывающий завод в Дагестане. Разница между украинскими и российскими атаками очевидна.

«Мы не ведём целенаправленную войну против общества Российской Федерации», — подчеркнул Буданов.

Глава ГУР добавил, что украинские глубокие удары уже дают результаты, что подтверждают данные о российском экспорте углеводородов и нефтепродуктов. Украина почти исключила Россию из сектора экспорта бензина.

Этот успех обусловлен тем, что российские средства ПВО сосредоточены вдоль границы, на оккупированных украинских территориях, а также для обороны Москвы и Санкт-Петербурга.

«Когда вы обходите систему, развёрнутую вдоль нашей границы, полёты наших беспилотников над Российской Федерацией всегда беспроблемны», — говорит Буданов.

