Какая погода ждет белорусов на следующей неделе

25.10.2025, 18:21

1,036

Выходные пройдут комфортно.

Совсем скоро закончится октябрь и начнётся последний месяц осени. Синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ поделился прогнозом погоды для Беларуси на неделю с 27 октября по 2 ноября.

Следующие семь дней в стране будет господствовать по-осеннему неустойчивая погода.

В последние дни октября температура будет на 1–2 градуса выше климатической нормы.

Первые дни погоду будут определять атмосферные фронты и влажные воздушные массы. Сохранится облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Утром и ночью ожидается слабый туман. Ветер будет западный, юго-западный, умеренный, временами порывистый. Показатель влажности поднимется до 90 %.

В тёмное время суток температура составит от +1 до +6 °С. Днём в понедельник столбик поднимется до +7 °С, во вторник — до +8 °С.

За следующие три дня до выходных погода резко изменится. В среду ещё сохранится влияние атмосферных фронтов, которые принесут очередную порцию дождей. А уже в четверг и пятницу количество осадков станет заметно меньше.

Прогнозируется ветер западной и южной четверти, умеренный, ночью и утром — слабый туман. Уровень влажности ожидается от 80 до 90 %.

Температура ночью составит от +1 °С до +7 °С. Днём в среду ожидается +6 °С – +9 °С, в четверг — от +7 °С до +11 °С, в пятницу — до +9 °С.

В первые дни ноября ещё сохранится влияние области высокого атмосферного давления. Существенных осадков не предвидится.

Ветер продолжит оставаться умеренным и будет дуть в юго-западном направлении. Вероятность тумана утром и ночью также сохранится. При этом влажность опустится до 70 %.

Ночью столбик термометра будет показывать от +1 °С до +6 °С. В середине дня в субботу — от +7 °С до +12 °С, в воскресенье — от +8 °С до +11 °С.

