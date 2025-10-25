Россиянина силой женили, забрали в армию и отправили на «мясной штурм» 3 25.10.2025, 18:25

3,028

Выплаты оформили на неизвестную ему женщину.

Пожилого россиянина Виктора К. схватили на улице неизвестные и под угрозой применения насилия заставили подписать контракт с Минобороны РФ. Его определили служить в подразделение, укомплектованное заключенными. Кроме того, его заставили фиктивно заключить брак и оформить выплаты по контракту на неизвестную ему женщину.

Об этом «Эху» стало известно из документов, направленных в одно из ведомств родственником Виктора К. Настоящие имена известны редакции и скрываются из соображений безопасности героев.

18 марта 2025 года Виктор К. пришел домой в сопровождении неизвестного — некоего Сергея Д. Тот сказал, что Виктор К. подписал контракт с Минобороны и пришёл попрощаться. Неизвестный не уточнил, какую организацию или ведомство представляет, а лишь оставил свой номер телефона для связи с ним.

По данным родственника, Виктора К. отправили служить в в/ч 95378. Эта часть относится к 1437-му мотострелковому полку, которая прикомандирована с 15-й отдельной мотострелковой бригаде «Чёрные гусары». По данным «Вёрстки», это российское подразделение регулярно участвует в «мясных штурмах»: за время полномасштабного вторжения в Украину погибли не менее 7,5 тысяч бойцов бригады. Военнослужащие подразделения, в частности, принимали участие в штурме Покровска, который продолжается с августа 2024 года.

В разговоре по телефону 20 марта, то есть спустя два дня после его визита, родственники выяснили, что Виктора К. остановили неизвестные в одном из красноярских районов. Сначала они предложили добровольно заключить контракт, а после отказа силой «запихали» в машину и отвезли в один из военкоматов Красноярска. Там ему, согласно обращению родственников, оформили временную регистрацию по адресу, где Виктор К. не жил, заставили подписать контракт с Минобороны, а затем отвезли в ЗАГС, чтобы насильно зарегистрировать брак с неизвестной ему женщиной. Вдобавок, у него отобрали банковскую карту. После этого Виктора К. отправили на фронт.

На следующий день после визита Виктора К. и неизвестного Сергея Д, родственники узнали в военном комиссариате о заключении брака Виктором К. с неизвестной женщиной. Выплаты по контракту якобы оформлены на неё.

Родственники поддерживали связь с Сергеем Д, который привел Виктора К. домой перед отправкой на фронт. Он переписывался с родственниками задержанного мужчины в WhatsApp. На требования прислать контракт мужчины с Минобороны Сергей Д. пообещал прислать его позднее, но так и не сделал этого. Он лишь прислал родственникам фото Виктора К. в военной форме и сказал, что тот отправился на автобусе в Новосибирск.

