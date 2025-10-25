закрыть
25 октября 2025, суббота
«Моль против таракана!»

  • 25.10.2025, 18:38
  • 1,600
«Моль против таракана!»

Белорусы прокомментировали странную блокировку «Вконтакте».

24 октября в Беларуси заблокировали сеть «Вконтакте». Причем, по приказу КГБ. Однако через пару часов доступ к российской соцсети вернули.

Пользователь соцсетей Саша Кметт едко описал странную блокировку:

«Ого, битва титанов! КГБ против ФСБ. Моль против таракана. Хотя закончится все как обычно. Таракан приползет к моли на очередное собеседование, раскроет карты - "как он защищал ВКонтакте от нападения" и попросит в качестве компенсации три новых корочки хлеба...»

