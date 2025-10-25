«Моль против таракана!»
Белорусы прокомментировали странную блокировку «Вконтакте».
24 октября в Беларуси заблокировали сеть «Вконтакте». Причем, по приказу КГБ. Однако через пару часов доступ к российской соцсети вернули.
Пользователь соцсетей Саша Кметт едко описал странную блокировку:
«Ого, битва титанов! КГБ против ФСБ. Моль против таракана. Хотя закончится все как обычно. Таракан приползет к моли на очередное собеседование, раскроет карты - "как он защищал ВКонтакте от нападения" и попросит в качестве компенсации три новых корочки хлеба...»