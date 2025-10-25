«Моль против таракана!» 25.10.2025, 18:38

1,600

Белорусы прокомментировали странную блокировку «Вконтакте».

24 октября в Беларуси заблокировали сеть «Вконтакте». Причем, по приказу КГБ. Однако через пару часов доступ к российской соцсети вернули.

Пользователь соцсетей Саша Кметт едко описал странную блокировку:

«Ого, битва титанов! КГБ против ФСБ. Моль против таракана. Хотя закончится все как обычно. Таракан приползет к моли на очередное собеседование, раскроет карты - "как он защищал ВКонтакте от нападения" и попросит в качестве компенсации три новых корочки хлеба...»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com