СМИ показали, как выглядит взорвавшийся под Челябинском военный завод

Копейск был атакован несколькими БПЛА.

На военном заводе «Пластмасс» российской госкорпорации «Ростех» в Копейске Челябинской области после взрыва продолжается разбор завалов. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает российское интернет-издание Astra.

Рядом с руинами цеха стоит автомобиль с надписью «Груз 200». По последним данным губернатора Алексея Текслера, в результате нескольких взрывов 22 октября на предприятии погибли 12 человек, 10 пропали без вести.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 217 УК).

Власти утверждают, что причина взрыва не в атаке дронов. В то же время пропагандисты Telegram-канала «Осторожно, новости» сообщали, что Копейск был атакован несколькими БПЛА.

