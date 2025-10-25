закрыть
25 октября 2025, суббота, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые открыли способ дышать без легких

  • 25.10.2025, 19:13
  • 1,360
Ученые открыли способ дышать без легких

Это открытие может помочь в медицине.

Исследователи из Университета Осаки впервые доказали, что человеку можно безопасно вводить кислород через кишечник. Результаты клинических испытаний, опубликованные в журнале Med, показывают: технология энтеральной вентиляции — подачи кислородсодержащей жидкости через прямую кишку — может стать резервным способом поддержания дыхания при повреждениях легких или перекрытии дыхательных путей.

В эксперименте участвовали 27 здоровых добровольцев. Им вводили в кишечник от 25 до 1500 миллилитров специального перфторуглеродного раствора, способного переносить кислород. Участники держали жидкость в течение часа: серьезных побочных эффектов не выявлено, только умеренный дискомфорт при максимальных объемах.

Ученые отмечают, что пока исследование касалось только безопасности процедуры, но следующий этап будет направлен на проверку ее эффективности — насколько быстро кислород может проникать в кровь и улучшать насыщение тканей. Если метод подтвердит свою работоспособность, он может спасти жизни пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью, когда традиционные методы вентиляции легких не помогают.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина