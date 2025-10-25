закрыть
25 октября 2025, суббота
Крупнейший покупатель нефти РФ нашел гигантское месторождение

Крупнейший покупатель нефти РФ нашел гигантское месторождение

Сотни миллионов баррелей запасов.

Китайская государственная нефтегазовая компания Sinopec объявила об открытии нового месторождения сланцевой нефти в бассейне Сычуань.

Об этом пишет Global Times.

Запасы нового нефтяного месторождения оцениваются в более 100 миллионов тонн, или более 730 млн баррелей, и представляют собой значительное расширение сланцевых ресурсов Китая.

«Сланцевая нефть, нетрадиционный нефтяной ресурс, содержащийся в сланцевых формациях, имеет огромный потенциал развития», — говорится в публикации, — «Она считается ключевым фактором для поддержания долгосрочной стабильной добычи сырой нефти в Китае».

Расположенная в районе Цицзян муниципалитета Чунцин, скважина под названием Qiluye-1 была пробурена на глубине более 2000 метров. Ее суточный дебит составляет около 243 баррелей сырой нефти и 10 000 кубических метров природного газа.

Открытие свидетельствует о том, что в этом районе простирается новый тип высококачественного сланцевого слоя площадью более 1000 квадратных километров, что свидетельствует о сильных перспективах разведки и разработки, сообщила компания.

По словам представителя разведывательного отделения Sinopec, сланцевая нефть на месторождении Qiluye-1 залегает неглубоко и имеет высокое качество, что приносит многообещающие экономические выгоды.

