Крупнейший покупатель нефти РФ нашел гигантское месторождение 25.10.2025, 19:40

1,230

Сотни миллионов баррелей запасов.

Китайская государственная нефтегазовая компания Sinopec объявила об открытии нового месторождения сланцевой нефти в бассейне Сычуань.

Об этом пишет Global Times.

Запасы нового нефтяного месторождения оцениваются в более 100 миллионов тонн, или более 730 млн баррелей, и представляют собой значительное расширение сланцевых ресурсов Китая.

«Сланцевая нефть, нетрадиционный нефтяной ресурс, содержащийся в сланцевых формациях, имеет огромный потенциал развития», — говорится в публикации, — «Она считается ключевым фактором для поддержания долгосрочной стабильной добычи сырой нефти в Китае».

Расположенная в районе Цицзян муниципалитета Чунцин, скважина под названием Qiluye-1 была пробурена на глубине более 2000 метров. Ее суточный дебит составляет около 243 баррелей сырой нефти и 10 000 кубических метров природного газа.

Открытие свидетельствует о том, что в этом районе простирается новый тип высококачественного сланцевого слоя площадью более 1000 квадратных километров, что свидетельствует о сильных перспективах разведки и разработки, сообщила компания.

По словам представителя разведывательного отделения Sinopec, сланцевая нефть на месторождении Qiluye-1 залегает неглубоко и имеет высокое качество, что приносит многообещающие экономические выгоды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com