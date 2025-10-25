Крупнейший покупатель нефти РФ нашел гигантское месторождение
- 25.10.2025, 19:40
- 1,230
Сотни миллионов баррелей запасов.
Китайская государственная нефтегазовая компания Sinopec объявила об открытии нового месторождения сланцевой нефти в бассейне Сычуань.
Об этом пишет Global Times.
Запасы нового нефтяного месторождения оцениваются в более 100 миллионов тонн, или более 730 млн баррелей, и представляют собой значительное расширение сланцевых ресурсов Китая.
«Сланцевая нефть, нетрадиционный нефтяной ресурс, содержащийся в сланцевых формациях, имеет огромный потенциал развития», — говорится в публикации, — «Она считается ключевым фактором для поддержания долгосрочной стабильной добычи сырой нефти в Китае».
Расположенная в районе Цицзян муниципалитета Чунцин, скважина под названием Qiluye-1 была пробурена на глубине более 2000 метров. Ее суточный дебит составляет около 243 баррелей сырой нефти и 10 000 кубических метров природного газа.
Открытие свидетельствует о том, что в этом районе простирается новый тип высококачественного сланцевого слоя площадью более 1000 квадратных километров, что свидетельствует о сильных перспективах разведки и разработки, сообщила компания.
По словам представителя разведывательного отделения Sinopec, сланцевая нефть на месторождении Qiluye-1 залегает неглубоко и имеет высокое качество, что приносит многообещающие экономические выгоды.