Лукашенко снова подвергли ретуши 5 25.10.2025, 19:51

Как он выглядит на самом деле.

Накануне в Витебске Лукашенко устроил местным чиновникам большой разнос. Также диктатор жаловался на здоровье.

«Это позор. Это позорище — у нас в Беларуси я такую нагрузку несу как диктатор. Слушайте, что только на меня не пишут, не говорят и как не бьют, ноги вытирают, А вы тихонько за спиной сидите», — сказал Лукашенко.

БелТА показало правителя в неприглядном виде.

Пресс-служба Лукашенко бросилась его омолаживать.

Причины неудачи просты и объективны. Лукашенко не молодеет, на его внешнем виде сказываются явные проблемы со здоровьем.

