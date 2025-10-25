закрыть
25 октября 2025, суббота, 20:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко снова подвергли ретуши

5
  • 25.10.2025, 19:51
  • 5,610
Лукашенко снова подвергли ретуши

Как он выглядит на самом деле.

Накануне в Витебске Лукашенко устроил местным чиновникам большой разнос. Также диктатор жаловался на здоровье.

«Это позор. Это позорище — у нас в Беларуси я такую нагрузку несу как диктатор. Слушайте, что только на меня не пишут, не говорят и как не бьют, ноги вытирают, А вы тихонько за спиной сидите», — сказал Лукашенко.

БелТА показало правителя в неприглядном виде.

Пресс-служба Лукашенко бросилась его омолаживать.

Причины неудачи просты и объективны. Лукашенко не молодеет, на его внешнем виде сказываются явные проблемы со здоровьем.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина