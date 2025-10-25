Лукашенко снова подвергли ретуши

Лукашенко снова подвергли ретуши5
25.10.2025
Как он выглядит на самом деле.
Накануне в Витебске Лукашенко устроил местным чиновникам большой разнос. Также диктатор жаловался на здоровье.
«Это позор. Это позорище — у нас в Беларуси я такую нагрузку несу как диктатор. Слушайте, что только на меня не пишут, не говорят и как не бьют, ноги вытирают, А вы тихонько за спиной сидите», — сказал Лукашенко.
БелТА показало правителя в неприглядном виде.
Пресс-служба Лукашенко бросилась его омолаживать.
Причины неудачи просты и объективны. Лукашенко не молодеет, на его внешнем виде сказываются явные проблемы со здоровьем.