На президентских выборах в Ирландии определилась победительница

На президентских выборах в Ирландии определилась победительница1
- 25.10.2025, 20:05
- 1,402
Ее уже начали поздравлять с победой.
На выборах президента Ирландии по результатам частичного подсчета голосов побеждает левая независимая кандидатка Кэтрин Коннолли – её уже начали поздравлять с победой.
Об этом сообщает The Irish Times.
По результатам обработки голосов из половины избирательных округов, 68-летняя Кэтрин Коннолли лидирует с 63%. Этот пока промежуточный результат называют даже лучшим, чем самые оптимистичные прогнозы.
Её соперница, бывшая министр правительства Хизер Гамфрис, пока имеет 29%, а кандидат Джим Гэвин, который де-факто вышел из гонки перед выборами, имеет 7,5%.
Также подсчёты показывают, что выборы могут ознаменоваться историческим рекордом испорченных бюллетеней – среди обработанных их пока 13,2%.
Тишек (премьер-министр) Михол Мартин уже поздравил Коннолли с победой.