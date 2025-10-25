закрыть
25 октября 2025, суббота, 20:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На президентских выборах в Ирландии определилась победительница

1
  • 25.10.2025, 20:05
  • 1,402
На президентских выборах в Ирландии определилась победительница

Ее уже начали поздравлять с победой.

На выборах президента Ирландии по результатам частичного подсчета голосов побеждает левая независимая кандидатка Кэтрин Коннолли – её уже начали поздравлять с победой.

Об этом сообщает The Irish Times.

По результатам обработки голосов из половины избирательных округов, 68-летняя Кэтрин Коннолли лидирует с 63%. Этот пока промежуточный результат называют даже лучшим, чем самые оптимистичные прогнозы.

Её соперница, бывшая министр правительства Хизер Гамфрис, пока имеет 29%, а кандидат Джим Гэвин, который де-факто вышел из гонки перед выборами, имеет 7,5%.

Также подсчёты показывают, что выборы могут ознаменоваться историческим рекордом испорченных бюллетеней – среди обработанных их пока 13,2%.

Тишек (премьер-министр) Михол Мартин уже поздравил Коннолли с победой.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина