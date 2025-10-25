закрыть
В Беларуси у бюджетников будет изъят дневной заработок

1
  • 25.10.2025, 20:17
  • 1,148
В Беларуси у бюджетников будет изъят дневной заработок

В стране 25 октября прошел первый осенний субботник.

В его рамках как минимум у работников бюджетной сферы будет изъят дневной заработок — точно так же происходит ежегодно во время весенних субботников.

Сумма изымаемых средств исчисляется путем деления заработной платы на 30, сообщили «Позірку» несколько человек, работающих в бюджетных организациях.

25 октября в Беларуси наблюдались сложные погодные условия: дожди, на большей части территории сильные, ветер порывистый, местами сильный порывистый.

